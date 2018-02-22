Чехи обвинили россиян в попытке дать взятку перед хоккейным полуфиналом ОИ

Менеджер сборной Чехии по хоккею Ян Черны в разговоре с sport.cz признался, что представитель российской команды якобы предлагал взятку, чтобы хоккеисты Олега Знарка сыграли в полуфинале в красной форме.

— Представители российской команды пришли, чтобы заменить форму. Один из русских давил на меня, говоря, что у чешской сборной красивая светлая форма. Он пообещал мне 100€, чтобы сборная ОАР вышла на лёд в красной форме. В итоге мы выбрали ту форму, которую хотели россияне, — рассказал Черны.

Напомним, полуфинальный матч Олимпиады-2018 между российскими и чешскими хоккеистами состоится 23 февраля в 10:40 по московскому времени.