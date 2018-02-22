Шорт-трекисты Ефременкова и Шульгинов вылетели в 1/4 финала Олимпиады

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Шорт-трекисты Ефременкова и Шульгинов вылетели в 1/4 финала Олимпиады

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Екатерина Ефременкова. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Молодые россияне Екатерина Ефременкова и Александр Шульгинов не смогли продолжить борьбу за медали Пхёнчхана, неудачно проведя четвертьфинальные забеги на дистанциях 1000 и 500 метров соответственно.

Шульгинов пришёл в своём забеге четвёртым из пяти участников и объяснил неудачное выступление "температурой".

Ефременковой для прохода в полуфинал не хватило одной десятой, она финишировала третьей.

Таким образом, соревнования по шорт-треку в Пхёнчхане для сборной Олимпийских атлетов из России завершены. Единственную медаль команды завоевал Семён Елистратов, пришедший третьим на дистанции 1500 метров.

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