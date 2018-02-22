Китай стал 19-й страной, взявшей золото на Олимпиаде

Сборная Южной Кореи подарила сразу две золотые медали в шорт-треке гостям Олимпиады из Китая и Нидерландов.

Китаец Ву обогнал в финале мужских соревнованиях на дистанции 500 метров двух корейцев Хвана и Лима, которые большую часть забега боролись между собой и в итоге завоевали серебро и бронзу соответственно.

А в женском финале две кореянки и вовсе выбили друг друга с трека, и победу праздновала Сюзанн Схултинг из Нидерландов. Второе место заняла канадка Ким Бутен, третья — Арианна Фонтана. Великая итальянка догнала по количеству наград на Олимпиадах корейского россиянина Виктора Ана. Но у того шесть золотых и две бронзовые медали, а у Фонтаны лишь одна олимпийская победа.

Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал

1. Ву (Китай)

2. Хван (Южная Корея)

3. Лим (Южная Корея)

Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал

1. Схултинг (Нидерланды)

2. Бутен (Канада)

3. Фонтана (Италия)