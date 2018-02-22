Венгерские шорт-трекисты, победив в эстафете, завоевали первую медаль на ОИ-2018

В южнокорейском Пхёнчхане завершился финал среди мужчин в эстафете на дистанции 5000 метров.

Победу одержали венгерские шорт-трекисты. Эта золотая награда стала для Венгрии первой и пока единственной медалью на Олимпийских играх 2018 года. Сегодняшний успех позволил им подняться сразу на 19-е место в общекомандном зачёте. Теперь венгры с одной наградой обходят российскую команду, которой пока не довелось завоевать медаль высшей пробы.

Серебряная награда в шорт-треке у сборной Китая. Канадцы сегодня третьи.

Напомним, российские шорт-трекисты не участвовали в олимпийской эстафете на дистанции 5000 метров.