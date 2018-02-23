"Абсолютный гений" и фанатка "Сейлор Мун". Как Медведева шла к своей медали

Всего один сезон назад ни у кого не было сомнений, что Олимпийские игры в Пхёнчхане будут за Евгенией Медведевой. Лёгкая и женственная фигуристка не устаёт брать медаль за медалью, бить рекорд за рекордом... Многие уже привыкли, что Евгения Медведева на льду непобедима. Но ситуация поменялась, когда появилась её же подруга и, как и она, ученица Этери Тутберидзе — Алина Загитова. 15-летняя девушка моментально покорила всех своей недетской уверенностью и отточенной техникой. И так не вовремя Медведева получила травму, пропустив несколько стартов в этом сезоне. Всё это в совокупности и помешало ей воплотить заветную мечту в жизнь. Женя на Олимпиаде в Пхёнчхане стала лишь второй. И это точно не тот случай, когда серебро дороже золота.

Сама Евгения ещё после короткой программы, где она, установив мировой рекорд, потеряла его спустя 15 минут из-за высоких баллов Загитовой, о сопернице сказала следующее:

— Я не удивлена. Я каждый день вижу, как Загитова работает, она показала своё лучшее катание, — призналась Женя.

По маминым стопам

Евгения Медведева родилась в Москве в русско-армянской семье. Её мама — Жанна Девятова, а папа — Арман Бабасян. Фамилия Жене досталась от бабушки по маминой линии. Но, несмотря на это, в армянских СМИ её часто публикуют с фамилией отца.

Фигурное катание пришло в её жизнь как любовь с первого взгляда. Она вместе с мамой посетила соревнования в московском Дворце спорта. Тогда маленькая Женя сказала: "Хочу так же. Я одна, вся в блёстках и луч на меня". А так как мама Жени — бывшая фигуристка, было принято решение поставить дочь на коньки. Тем более и врачи настоятельно советовали отдать девочку в спорт из-за слабого здоровья.

Так, в возрасте трёх лет мама привела Женю в школу фигурного катания ЦСКА. Правда, сначала её не хотели брать. Уж слишком маленькой была. Но переговорив с заведующей, родителям Медведевой удалось всё-таки настоять на своём. Женя сначала тренировалась у Любови Яковлевой, а потом — у Елены Селивановой.

В 2007 году она перешла в группу Этери Тутберидзе, и именно тогда зажглась звезда по имени Евгения Медведева. Российско-грузинский тренер смогла раскрыть её и показать всему миру. В 12 лет она уже вошла в состав сборной России. Дебютировала на этапе Гран-при среди юниоров в Латвии и заняла сразу же первое место.

В 2014 году Медведева впервые приняла участие в чемпионате России для взрослых и заняла седьмое место, но продолжала выступать и в юниорских соревнованиях. Уже с 2015-го она окончательно перешла во взрослые турниры, где ей многое удавалось. Спустя год Женя установила свой первый мировой рекорд. О ней стали много говорить и писать в прессе. Она стала той, кем и мечтала. Были блёстки и лучи света...

"Абсолютный человеческий гений"

Татьяна Анатольевна Тарасова в одном из последних своих интервью назвала Медведеву абсолютным человеческим гением. И вот почему.

В свои 18 лет она не единожды заставила мир говорить о себе. Во-первых, Женя — единственная фигуристка, которой удалось выиграть юниорский чемпионат мира, а на следующий год — уже и взрослое мировое первенство.

Во-вторых, Евгения является третьей российской фигуристкой после Ирины Слуцкой и Елизаветы Туктамышевой, кто выигрывал все главные соревнования сезона (чемпионат Европы, чемпионат мира и финал Гран-при). А ещё никому из россиянок, кроме Медведевой, не удавалось дважды подряд победить в ЧМ. Помимо всего этого, на её счету 12 мировых рекордов.

Фанатка корейской музыки

Как и многие спортсмены, Женя была лишена детства. Даже школу посещала нечасто. Пришлось перейти на индивидуальное обучение. Несмотря на это, девушка без проблем раздаёт интервью на английском, любит читать книги и фанатеет от Японии... Ей нравится культура, язык, но особенно мультики-аниме. В частности, "Сейлор Мун", в образе которой она уже выходила на лёд. Неудивительно, что в Японии просто обожают Медведеву!

Близка Жене и Корея, где проходят Олимпийские игры. Она ярая поклонница поп-группы ЕХО и музыкального направления K-Pop, которое зародилось в Южной Корее. Кстати, сама спортсменка уверяет, что перед выходом на лёд часто слушает музыку. Возможно, на Олимпиаде она включала себе местных исполнителей.

Что дальше?

Самое страшное — это то, что будет дальше. После триумфа российских фигуристок Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой на Олимпиаде в Сочи девушки пропали из виду... Липницкая уже объявила о завершении карьеры из-за проблем с анорексией. Сотникова пока не делала официальных заявлений, но уже давно не соревнуется. Хочется, чтобы Пхёнчхан не сломил Евгению Медведеву и её конкурентку Алину Загитову.

Наши девочки — настоящая гордость страны, они в непростых условиях и при большом давлении смогли совладать с эмоциями и сделать своё дело безупречно. Спасибо им за это! Такое не забудется никогда.

Ну а нам остаётся надеяться, что золотая медаль Игр всё же найдёт Медведеву. Пусть и через четыре года. Ведь она, как никто другой, заслуживает носить звание олимпийской чемпионки.