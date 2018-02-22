Смотри Пхёнчхан! Лучшие кадры 13-го дня Олимпиады

Смотри Пхёнчхан! Лучшие кадры 13-го дня Олимпиады

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Лайф продолжает подводить итоги олимпийского дня, публикуя яркие фотографии из южнокорейского Пхёнчхана.

<p>Российским лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову вручили серебряные медали Игр, которые они завоевали вчера в командном спринте.</p><p>Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

<p>Белорусские биатлонистки первыми финишировали в женской эстафете 4х6 километров и стали олимпийскими чемпионками в Пхёнчхане.</p><p>Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

<p>Дарья Домрачева стала первой в мире четырёхкратной олимпийской чемпионкой в женском биатлоне.</p><p>Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

<p>Серебряные медали в биатлонной эстафете достались шведкам.</p><p>Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

<p>Эмоции французских биатлонисток, завоевавших бронзовые медали Игр.</p><p>Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

<p>Голландская шорт-трекистка Сюзанне Схюлтинг выиграла золото в забеге на 1000 метров.</p><p>Фото: РИА Новости/Владимир Песня</p>

<p>Эмоции венгерского шорт-трекиста Чабы Бурьяна после победы в финале эстафеты на 5000 метров.</p><p>Фото: РИА Новости/Владимир Песня</p>

<p>Падение российского шорт-трекиста Александра Шульгинова, который не смог пробиться в финал забега на дистанции 500 метров.</p><p>Фото: РИА Новости/Владимир Песня</p>

<p>Американские хоккеистки впервые за 20 лет выиграли золото Олимпийских игр.</p><p>Фото: РИА Новости/Александр Вильф</p>

<p>Канадки не смогли сдержать слёз после проигрыша американкам в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх.</p><p>Фото: РИА Новости/Александр Вильф</p>

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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