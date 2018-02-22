Олимпиада, день четырнадцатый: Загитова vs Медведева и битва за хоккейный финал

За три дня до окончания XXIII зимних Олимпийских игр ждём первой российской победы и олимпийского гимна в Пхёнчхане и первого за 20 лет выхода в финал нашей хоккейной сборной.

Фигурное катание: долгожданное золото!

23 февраля у девушек состоятся соревнования в произвольной программе. Не боимся сглазить, накаркать и вообще отбрасываем столь свойственные нам суеверия. Алина Загитова и Евгения Медведева, лидирующие после короткой программы — полная противоположность каких-то потусторонних примет в спорте. Иногда кажется, что это два робота в юбках, штампующие прыжки просто потому, что тренер Этери Тутберидзе забила в машину такую программу.

Хотя на самом деле это, конечно, не так. И артистизм, и эмоциональность наших девушек, безусловно, основной залог их побед.

Такой сплав психологической устойчивости и технической подготовки должен принести России завтра золото и серебро. Надеемся, что и Мария Сотскова, отстающая от медали на 11 баллов, сумеет побороться за бронзу.

Начало соревнований, как обычно, в 4:00 по московскому времени. Старт Загитовой — в 7:40, Медведевой — в 7:57.

Хоккей: на кону первый финал за 20 лет

Сборная России в полуфинале олимпийского турнира встречается с Чехией, как никогда близко подобравшись к золоту. Даже в 1998 году в Нагано, когда нам противостояла уже в финале та же Чехия, всё было немного по-другому. В Пхёнчхане же класс российской сборной выше любого из соперников, это видно в каждом матче после досадного поражения от Словакии.

Тем не менее чехи в интервью после победы по буллитам над США (олимпийские атлеты разгромили американцев 4:0) нас предупредили, что приберегли свои голы для россиян.

Что ж, противостояние Россия — Чехия, пожалуй, одно из самых принципиальных в Европе, особенно после событий 1968 года. Да и не будем забывать, что отсутствие энхаэловцев — шанс выиграть Олимпиаду не только для нас, но и для любой европейской сборной, особенно Чехии, у которой настоящих суперзвёзд НХЛ на данный момент нет.

Начало матча — в 10:40 по московскому времени. Лайф будет вести текстовую трансляцию.

А в 15:10 во втором полуфинале сыграют канадцы и сенсационно выбившие из турнира шведов немцы.

Фристайл: сахалинский опыт должен помочь

Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская заняли в ски-кроссе в раунде посева места в середине, поэтому в 1/8 финала обеим будет нелегко. Но есть и положительная новость: у девушек, в отличие от мужчин, на этой стадии в каждом заезде участвуют по три, а не четыре лыжницы, так что чисто математически вероятность прохода дальше выше.

У мужчин, напомним, в ски-кроссе бронзу завоевал Сергей Ридзик. Кстати, у успеха Сергея есть вполне логичное объяснение. На Сахалине мы построили трассу, в точности повторяющую пхёнчханскую. В близком часовом поясе и на схожей трассе мы вправе ждать прорыва от наших девушек, финиширующих обычно в начале второго десятка.

Начало соревнования — в 4:00 по московскому времени.

Где нас нет?

Биатлон, мужская эстафета 4х7,5 км: после удивительной женской гонки надеемся на метель и такую же непредсказуемую катавасию у мужчин. Начало последнего вида биатлонной программы Олимпиады, которая, казалось, только началась, в 14:15 по московскому времени.

Кстати, это единственный вид программы, в котором российские биатлонисты остаются действующими олимпийскими чемпионами. Но отстоять своё звание нашим не дали.

Конькобежный спорт, 1000 метров: основные фавориты, разумеется, голландцы, но здесь побежит немало русских казахстанцев и легендарный 35-летний Шани Дэвис. Так что есть на кого посмотреть и за кого поболеть. Начало — в 13:00 по московскому времени.

Кёрлинг: мужчины определят обладателей бронзовых медалей — ими станут либо канадцы, либо швейцарцы, а женщины — претенденток на обладание золотом и серебром. В двух полуфиналах в 14:05 по московскому времени сыграют кореянки против японок и шведки против британок (Соединённое Королевство представляет на Олимпиадах Шотландия, родоначальница игры).

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