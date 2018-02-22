"Локомотив" переехал "Ниццу" и мчится в 1/8 Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала московские железнодорожники в –15 победили французскую "Ниццу" и на один, но внушительный шаг продвинулись в еврокубках.

"Локомотив", окрылённый успехом от предыдущей встречи с "Ниццей" (тогда красно-зелёным в гостях удалось буквально за полчаса полностью перевернуть ход игры и одержать ярчайшую волевую победу над французами — 3:2), вышел на сегодняшний домашний матч в статусе явного фаворита.

Однако большая половина первого тайма прошла под дудку "Ниццы", а если точнее — солировал Марио Балотелли. 27-летний итальянец устроил настоящее испытание на прочность для голкипера "Локо", но Маринато Гильерме стойко выдержал все самые хитрые пушечные удары Супер Марио и оставил собственные ворота в неприкосновенности.

Железнодорожники долго не могли разогреться, но в итоге нашли свою игру до перерыва. На 30-й минуте после серии рикошетов Игорь Денисов буквально выцарапал мяч на линии штрафной и зарядил его в нижний угол — 1:0.

После этого гола преимущество "Локо" по сумме двух матчей стало ещё более ощутимым. Комфортная разница в два с половиной гола могла остудить железнодорожников. Однако в обороне они не закрылись. Во втором тайме красно-зелёные на всех парах ринулись атаковать гостей. Хозяевам удалось создать уйму опасных моментов у ворот "Ниццы", но забить не получилось.

Нужно отдать должное французам, они боролись до последней минуты, но, будучи изрядно подмёрзшими и вымотанными московскими футболистами и морозами, завершают своё выступление в Лиге Европы. "Локомотив" же, ведомый Сёминым, несётся в 1/8 финала.

ЛЕ. 1/16 финала. 2-й матч.

"Локомотив" — "Ницца" — 1:0 (1:0).

Голы: Денисов, 30' (1:0).