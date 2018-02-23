Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде, серебро — у Медведевой

23 февраля наше Отечество защищали в Пхёнчхане фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Мария Сотскова.

Долгожданную золотую медаль Олимпийских игр России принесла 15-летняя Загитова. За произвольную программу судьи ей поставили 156.65, а общая сумма баллов составила 239.57. Серебро достаётся 18-летней Медведевой. Во втором прокате она набрала такое же количество очков, что и у Загитовой, — 156.65, но по сумме двух у неё всего 238.26. Бронзовая медаль — у Кэйтлин Осмонд из Канады (152.15 и 231.02).

Ранее Медведева и Загитова выиграли серебряные медали в командных соревнованиях.

Отметим, что Сотскова смогла войти в десятку. Она на восьмом месте. Судьи поставили ей 134.24 за произвольную программу. Общая сумма баллов — 198.10.

Это золото Загитовой стало только вторым в истории российского женского одиночного катания. Первую медаль завоевала Аделина Сотникова в Сочи в 2014 году.