"Зенит" разгромил "Селтик" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Петербургский клуб, который в первом матче на выезде проиграл шотландцам со счётом 0:1, в ответной встрече смог завоевать путёвку в следующий раунд престижного еврепейского турнира.

Уверенно начали игру подопечные Роберто Манчини в первом домашнем матче этого года против "Селтика" из Глазго. Счёт был открыт уже на седьмой минуте встречи. С передачи Леандро Паредеса забил сегодняшний именинник Бранислав Иванович. Сербскому защитнику исполнилось 34 года.

Сине-бело-голубые, отчётливо понимая, что нужно забивать ещё, продолжили атаковать ворота "Селтика". И, как следствие, на 27-й минуте увеличил преимущество Далер Кузяеев. Для 25-летнего хавбека это первый гол в еврокубках.

Во втором тайме команда с берегов Невы также оказывала давление на ворота противника из Шотландии. На 61-й минуте третий гол забил лучший бомбардир "Зенита" в нынешнем сезоне Александр Кокорин. Помог ему тот же Иванович. Как итог — 3:0.

Таким образом, счёт по сумме двух встреч равен 3:1 в пользу петербургской команды. "Зенит" продолжает дальнейшую борьбу в Лиге Европы. Ранее в 1/8 финала ЛЕ также вышли ЦСКА и "Локомотив". Следом сыграет московский "Спартак" против "Атлетика" из Бильбао. Красно-белые должны сотворить чудо, чтобы пройти дальше. Ведь в первом матче они уступили дома со счётом 1:3.

Соперники российских клубов определятся уже завтра, 23 февраля, по итогам жеребьёвки в Ньоне (Швейцария). Начнётся она в 15:00 по московскому времени. Сами игры 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта.

Лига Европы. 1/16 финала.

Ответный матч.

"Зенит" — "Селтик" — 3:0.

Голы: Иванович (7', 1:0), Кузяев (27', 2:0), Кокорин (61', 3:0).

Счёт по сумме двух встреч — 3:1.