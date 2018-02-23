"Золотая" Алина Загитова. Кто она — новая королева фигурного катания

Олимпиада. 14-й день. Пол-России заводит будильник на 4:00 утра, чтобы насладиться потрясающим зрелищем: две наши фигуристки, подруги Алина Загитова и Евгения Медведева, оставив далеко позади более 20 соперниц, лишь друг с другом борются за золото Игр в Пхёнчхане. Итог — слёзы отчаяния Жени и сенсационная победа Алины...

Поговорим подробнее о главной российской "бомбе на льду", как частенько именует фигуристку Татьяна Тарасова, — Алине Загитовой. Напомним, новой олимпийской чемпионке всего 15 лет.

Названа в честь великой гимнастки

Алина родилась в Ижевске весной 2002 года. Отец девушки — Ильназ Загитов — известный хоккейный тренер. Мама — Лейсан — страстная поклонница фигурного катания. В детстве она сама неоднократно пыталась профессионально встать на коньки, но безуспешно. Однако обе её дочери реализовали мечты матери. И да — младшая сестра Алины Сабина также занимается фигурным катанием. Кто знает, возможно, на какой-то следующей Олимпиаде вся Россия будет болеть совсем за другую Загитову.

У семьи Алины есть красивая история. Оказывается, будущая звезда фигурного катания, имя которой сегодня с трепетом произносят миллионы людей во всём мире, почти год после рождения жила без него. Родители очень ответственно подошли к этому вопросу и долго не могли подобрать подходящий для их чада вариант. Однажды, увидев по телевизору выступление легендарной российской гимнастки Алины Кабаевой, они поняли, что назовут в её честь свою дочь. Как там в песне про Кабаеву?

"...Произведение искусства спортивного жанра

Перед вами Грация с картины Леонардо ..."

В 7 лет отказалась от всего ради фигурного катания

Несчастным детство Алины точно не назовёшь. На коньки она встала всего в пять лет и никогда не ловила на себе грозных взглядов тренера или родителей за прогулянные тренировки. Кстати, фигурное катание Алина бросала несколько раз. На начальном этапе этот спорт, как и, например, рисование, был для неё лишь развлечением. Но собственной работой Загитова сделала его — страшно подумать — в семь лет. Именно в этом совсем юном возрасте фигуристка осознанно определилась, что хочет посвятить фигурному катанию свою жизнь.

До 2015 года она тренировалась в Ижевске у Натальи Антипиной. Скоро там Загитовой уже не было равных, ей стало попросту тесно. Было решено ехать в Москву и постараться попасть в группу к легендарному тренеру чемпионов Этери Тутберидзе.

Не сработалась с Тутберидзе

Покорить Москву и растопить сердце Тутберидзе с первой попытки 13-летней тогда Загитовой не удалось. Она достаточно легко попала в группу к известному тренеру, но и вылетела из неё Загитова также без особых проблем спустя всего три месяца. Спортсменка никак не могла перестроиться под новую систему подготовки. Для Тутберидзе же было важно, чтобы фигуристка не ждала криков наставника, а стремилась работать не из-под палки.

Заново училась ходить

Пожалуй, этот период стал в карьере Загитовой одним из самых драматичных. Только представьте: она потеряла тренера, ради которого совсем юной уехала от родителей в чужой холодный город. Вдобавок к этому на одной из спартакиад девушка получила серьёзные травмы — переломы руки и стопы. Сломленная, она две недели провела на больничной койке. Алине буквально пришлось заново ходить и, что совсем страшно для фигуриста, — стоять на коньках. Видя мучения дочери, семья решила вернуть её в Ижевск — и тут по законам жанра случилась кульминация: Тутберидзе неожиданно предложила Алине попробовать ещё раз. В этот шанс Загитова вцепилась зубами и использовала его на все 100%.

Прошла путь на олимп за 24 месяца

В январе 2016 года Алина дебютировала на первенстве России среди юниоров, где стала лишь девятой. Позже последовала череда выступлений на юниорских турнирах во Франции и Словении — там всё сложилось гораздо успешнее. Позже было взрослое золото в чемпионатах России и Европы. А сегодня весь мир признал Алину Загитову новой олимпийской чемпионкой. Семимильными шагами развивается карьера юной фигуристки, два года назад она никто на национальном первенстве, а сегодня — лучшая на планете. Главное — не тормозить!

Не по-детски вынослива

Алина — одна из самых выносливых спортсменок. Девушка, несмотря на внешнюю хрупкость (рост фигуристки 156 см, а вес всего 45 кг. — Прим. Лайфа), демонстрирует неженскую и тем более недетскую стойкость. Сумасшедшая физическая форма позволяет Алине исполнять очень сложную программу, в которой прыжки приходятся на заключительную часть. Кому-то это может не нравиться, но судьи довольны и оценивают подобную стратегию с надбавками. Загитова — обладательница пяти мировых рекордов в юниорских соревнованиях и одного — во взрослых.

Алине всего 15 лет, и она не боится экспериментировать с собственной внешностью. Яркий маникюр, алые губы и эффектные широкие чёрные стрелки — фирменный стиль Загитовой на льду.

Держит в квартире шиншиллу

В Москве Загитова живёт вместе с бабушкой и... шиншиллой. Необычного домашнего обитателя фигуристки зовут Дымка, вероятно, из-за соответствующего окраса.

В немногочисленных интервью Алина рассказывала, что в будущем намерена получить высшее спортивное образование. А заглядывая ещё дальше, призналась, что была бы не против открыть собственный японский ресторанчик.

Первый наставник Загитовой: В 6 лет Алина ничем особенным не отличалась