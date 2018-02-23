Россия поднялась на шесть мест в медальном зачёте Олимпиады

Благодаря победе Алины Загитовой в женском одиночном фигурном катании сборная Олимпийских атлетов из России переместилась с 21-го на 15-е место в командном зачёте Игр.

Россия обогнала Чехию, Словакию, Великобританию, Польшу, Венгрию и Украину. Теперь у нашей команды 1 золотая, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Лидируют Норвегия и Германия с 13 золотыми медалями, впереди нас на 14-м месте Китай, у которого на одно серебро больше.

Отметим, что без ещё двух золотых медалей Россия не поднимется в Пхёнчхане выше 13-го места. С тремя победами у ОАР сохраняются шансы на попадание в десятку.

По общему числу медалей мы — седьмые с 14 медалями вслед за Норвегией (35), Канадой (27), Германией (25), США (21), Нидерландами (17) и Францией (15).

Если брать в расчёт очковую систему, при которой золото оценивается в 3 очка, серебро — в 2, бронза — в 1, Россия будет занимать 12-е место с 21 очком. По такой — более объективной — системе мы идём вплотную за Южной Кореей (23) и Японией (22), а лидируют Норвегия (73), Германия (58) и Канада (55).

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