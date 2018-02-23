Первый наставник Загитовой: В 6 лет Алина ничем особенным не отличалась

Победа Алины Загитовой принесла Олимпийским атлетам из России долгожданное золото. Блестящее выступление спортсменки никто из конкуренток затмить не смог. Даже двукратная чемпионка мира, ещё одна россиянка Евгения Медведева — она завоевала серебро. Ликуют болельщики, празднует победу феноменальный тренер Этери Тутберидзе… Из родного же для Алины Ижевска летят поздравления и аплодисменты.
— Выступление Алины мы смотрели вместе с воспитанниками на льду, — поделилась с Лайфом первый постановщик программ Загитовой Лариса Санина. — У нас была тренировка, но мы очень ждали, когда Алина будет катать произвольную программу, поэтому прервали занятия, чтобы всем вместе посмотреть программу по компьютеру.
— Помните, когда к вам впервые пришла Алина?
— Алина пришла к нам в шесть лет. Я у неё была постановщиком программ, тренировала же Алину Наталья Антипина. И, честно говоря, Алина в этом возрасте ничем особенным не отличалась. Об Олимпийских играх и речи не было. Позже к ней пришёл артистизм, невероятная пластика и пошли прыжки.
В 12 лет Алина перешла в группу Этери, после последней, как оказалось, нашей совместной поездки в Москву на соревнования. На тот момент Алина уже прыгала двойной аксель, тройной сальхов и тройной риттбергер.
— Тренер увидела талантливую девочку и забрала под своё крыло?
— Нет, мама сама привела её к Этери. Она всегда верила в дочь.
— Тяжело было расставаться с воспитанницей?
— Конечно, было немного обидно, жалко трудов, но, с другой стороны, Алина попала в надёжные руки, поэтому я благодарна Этери, а особенно маме Алины.
— Лариса, спустя три года после ухода от вас Алина стала олимпийской чемпионкой. Чувствуете свою причастность к этому успеху?
— Я рада, что труды были не напрасными. В Алину мы действительно вложили очень много.
— Не боитесь, что Алина после Игр в Корее исчезнет, как произошло с Липницкой и Сотниковой?
— Не хочу загадывать, что будет дальше. Очень трудно после таких серьёзных испытаний оставаться на прежнем высоком уровне. Но мне очень хотелось бы, чтобы Алина продолжала кататься и побеждать.
Алина сейчас стала уверенней в себе! Она всегда очень выносливая была, что в нашем спорте особенно важно.
— Ждете её в гости с медалью?
— Конечно, ждём!
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