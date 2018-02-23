Сборная России по хоккею впервые за 20 лет вышла в финал Олимпийских игр

Первый период оказался очень скучным и непохожим на битву за финал Олимпийских игр. Во втором временном отрезке россияне всё же открыли счёт. Автором первой шайбы стал Никита Гусев, а практически следом увеличил преимущество и Владислав Гавриков.
Правда, чехи тоже желали забить и атаковали ворота российской команды, но Василий Кошечкин был начеку. За 20 секунд до финальной сирены Илья Ковальчук забил третью шайбу. Как итог — на табло 3:0 и историческая победа хоккеистов!
Таким образом, сборная России впервые за 20 лет вышла в решающую часть олимпийского турнира. Последний раз нам это удавалось лишь в 1998 году в Нагано.
Соперником россиян в финале станет Канада или Германия. Поединок между этими командами состоится сегодня в 15:10 по московскому времени. А финальный матч пройдёт в последний день Олимпиады — 25 февраля — и начнётся в 07:10 утра.
Олимпиада-2018. Хоккей.
Чехия — Россия — 0:3.
Голы: Гусев (27:47, 0:1), Гавриков (28:14, 0:2), Ковальчук (59:39, 0:3).
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