Российская бобслеистка Сергеева провалила допинг-тест на Олимпиаде

Допинг-проба 30-летней российской бобслеистки Надежды Сергеевой показала положительный результат на Играх в Пхёнчхане. Спортсменка сдала пробу несколько дней назад, а сегодня факт наличия допинга подтвердил президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков.

Сообщается, что в пробе Сергеевой обнаружен не мельдоний, а другой запрещённый препарат для сердца.

Напомним, Сергеева вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в экипажах-двойках на Олимпиаде-2018.

Ранее допинг-тест провалил кёрлингист Александр Крушельницкий. Россиянину пришлось вернуть олимпийскую бронзу, завоёванную в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.