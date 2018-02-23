Российская бобслеистка Сергеева провалила допинг-тест на Олимпиаде

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Российская бобслеистка Сергеева провалила допинг-тест на Олимпиаде

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Фото: © РИА Нвости/Антон Денисов

Допинг-проба 30-летней российской бобслеистки Надежды Сергеевой показала положительный результат на Играх в Пхёнчхане. Спортсменка сдала пробу несколько дней назад, а сегодня факт наличия допинга подтвердил президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков.

Сообщается, что в пробе Сергеевой обнаружен не мельдоний, а другой запрещённый препарат для сердца.

Напомним, Сергеева вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в экипажах-двойках на Олимпиаде-2018.

Ранее допинг-тест провалил кёрлингист Александр Крушельницкий. Россиянину пришлось вернуть олимпийскую бронзу, завоёванную в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.

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