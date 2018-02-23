Опять подмешали? Две пробы бобслеистки Сергеевой на Играх дали разный результат

Федерация бобслея России на своей странице в "Фейсбуке" сообщила, что допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой 13 февраля была чистой, а наличие запрещённого препарата показал следующий допинг-тест 18 февраля.

— Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал.

Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру своей ответственности и осознают, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды, — говорится в сообщении.

По информации издания "Чемпионат", в организме Сергеевой нашли триметазидин. Это вещество поддерживает энергетический метаболизм сердца.

Надежда Сергеева с Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в соревнованиях экипажей-двоек на Олимпиаде.