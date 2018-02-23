Голландский конькобежец Нёйс выиграл второе золото на Олимпиаде в Корее

В олимпийском Пхёнчхане состоялся финальный старт среди мужчин в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров.

28-летний голландский конькобежец Кьелд Нёйс выиграл олимпийское золото, показав лучшее время в финале дисциплины — 1 минута 07,95 секунды. Эта медаль высшей пробы стала для Нёйса второй в Пхёнчхане, ранее он выиграл забег на 1500 метров.

Серебряную награду сегодня для Норвегии завоевал 25-летний Ховар Лорентсен (+0,04). Бронзу — 23-летний кореец Ким Тхэ Юн (+0,27).

Россияне в этом финале не участвовали.

Напомним, 24 февраля состоятся заключительные конькобежные старты в рамках Олимпиады в Южной Корее. Завтра разыграют два комплекта олимпийских медалей в женском и мужском масс-стартах.