Знарок: Перед матчем смотрели выступление Загитовой и Медведевой

Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал выход своей команды в финал Олимпийских игр, а также медали в фигурном катании.

— Фигурное катание смотрели перед нашим матчем по телевизору. Очень горды, что наконец-то выиграли золото и серебро. Болел за Россию, а не отдельно за Загитову или Медведеву, — приводит слова Олега Знарка "Чемпионат".

Также 55-летний специалист отметил, что команде очень помогла поддержка болельщиков на стадионе.

— У нас лучшие игроки в команде. Мы четыре года стремились, чтобы выйти в финал Олимпиады. Любой соперник очень важен для нас. Мы очень серьёзно настроимся. Нам очень помогают российские болельщики. Все же понимают, в какой ситуации мы находимся, — отметил Знарок.

Напомним, что сегодня наши хоккеисты в 1/2 финала обыграли чехов и сенсационно вышли в решающую стадию олимпийского турнира. Соперник определится позже. Им будет или Германия, или Канада.