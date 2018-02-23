Швеция Пихлера отобрала у России чемпионство в биатлонной эстафете

Шведская мужская команда выиграла золото в последнем виде биатлонной программы в Пхёнчхане, разжаловав из чемпионов победителей Сочи-2014 россиян.

В мужской эстафете, в отличие от вчерашней женской, ветер не стал мешать спортсменам и выбивал фаворитов точечно.

Уже на первой стрельбе французов угробил Симон Дестьё, ушедший со стадиона с двумя кругами.

На втором этапе "застрелился" немец Эрик Лессер, и в лидеры гонки из самых глубин таблицы вышла Чехия. После вылета из мужского хоккейного турнира биатлонисты, видимо, решили восполнить медальные потери.

Но третий чешский участник эстафеты, Ярослав Соукуп, подпустил преследователей, первым среди которых был Йоханнес Бё. В итоге в голове пелетона сформировалась группа из норвежцев, шведов и вернувшихся в игру немцев.

А вот французов даже Мартен Фуркад спасти не смог. На стрельбе стоя на третьем этапе он и вовсе уехал на штрафной круг, что с французом происходит нечасто.

На заключительный этап тремя лидерами ушли Норвегия, Швеция и Германия, для которой нынешняя биатлонная гонка была одним из последних шансов побороться за первое место в общекомандном зачёте всей Олимпиады. До эстафеты у двух стран было по 13 золотых медалей пхёнчханской чеканки.

Однако немец Шемп напряжения решающего за четыре года момента не выдержал — как и в Сочи в борьбе с Антоном Шипулиным. На этот раз он вышел из борьбы за победу уже на первом рубеже. А на последней стрельбе швед Линдстрём расправился с норвежцем Свендсеном, отправив того на круг, а сам направился к золоту. В очередной раз доказав: тренер Вольфганг Пихлер — великий биатлонный специалист.

Биатлон. Мужчины. Эстафета

1. Швеция — 1:09.36,5 (0+7)

2. Норвегия — +40,8 (1+12)

3. Германия — +1.54,8 (3+10)