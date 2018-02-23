Смотри Пхёнчхан! Исторический день для России на Олимпиаде

Смотри Пхёнчхан! Исторический день для России на Олимпиаде

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков 

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23 февраля стало знаковым днём для нашей страны в Пхёнчхане. Российская фигуристка Алина Загитова принесла первое золото, а Евгения Медведева завоевала серебро. Порадовали и хоккеисты. Мужская сборная впервые за 20 лет вышла в олимпийский финал.

<p>15-летняя Алина Загитова принесла России первое золото Олимпийских игр в Пхёнчхане.</p><p>Фото: © РИА Новости/Владимир Песня</p>

<p>Евгения Медведева не смогла сдержать слёз после своего проката. У неё — серебро.</p><p>Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

<p>Алина Загитова и Евгения Медведева сразу после соревнований в произвольной программе.</p><p>Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

<p>Алина Загитова стала второй олимпийской чемпионкой в истории российского женского одиночного катания. Первая — Аделина Сотникова.</p><p>Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

<p>Российские фигуристки на вручении медалей Олимпийских игр.</p><p>Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

<p>Сборная России по хоккею впервые за 20 лет вышла в финал Олимпийских игр, обыграв чехов со счётом 3:0.</p><p>Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

<p>Президент ОКР на матче Чехия — Россия.</p><p>Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

<p>Российский болельщик на матче Чехия — Россия.</p><p>Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

<p>Канадские фристайлистки, выступающие в дисциплине ски-кросс, Бриттани Фелан и Келси Серва завоевали серебро и золото соответственно. Бронза — у Фанни Смит из Швейцарии.</p><p>Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

<p>Допинг-проба 30-летней российской бобслеистки Надежды Сергеевой показала положительный результат на Играх в Пхёнчхане.</p><p>Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

<p>Тигр Сухоран, который является символом Олимпиады-2018, посетил соревнования по биатлону. В мужской эстафете 4х6 километров победила Швеция, серебро — у Норвегии, а бронза — у Германии.</p><p>Фото: © twitter.com/<a href="https://twitter.com/Olympics" target="_blank">@</a><a href="https://twitter.com/Olympics" target="_blank"><strong>Olympics</strong></a></p>

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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