Швеция и Южная Корея вышли в финал Олимпиады по кёрлингу среди женщин

Женская сборная Швеции по кёрлингу в полуфинале уверенно обыграла девушек из Великобритании — 10:5. В параллельном поединке, где Южная Корея противостояла Японии, определили победителя по экстра-энду. Удача оказалась на стороне хозяев Олимпиады. Счёт в этом матче — 8:7.
Таким образом, в финал, который состоится в заключительный день Игр — 25 февраля, проходят Швеция и Южная Корея.
Матч за третье место состоится завтра, 24 февраля. За бронзу Олимпийских игр поспорят Великобритания и Япония.
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