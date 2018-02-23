Швеция и Южная Корея вышли в финал Олимпиады по кёрлингу среди женщин

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Швеция и Южная Корея вышли в финал Олимпиады по кёрлингу среди женщин

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня 

В южнокорейском Пхёнчхане состоялись две полуфинальные встречи, по результатам которых определились финалисты Олимпийских игр.

Женская сборная Швеции по кёрлингу в полуфинале уверенно обыграла девушек из Великобритании — 10:5. В параллельном поединке, где Южная Корея противостояла Японии, определили победителя по экстра-энду. Удача оказалась на стороне хозяев Олимпиады. Счёт в этом матче — 8:7.

Таким образом, в финал, который состоится в заключительный день Игр — 25 февраля, проходят Швеция и Южная Корея.

Матч за третье место состоится завтра, 24 февраля. За бронзу Олимпийских игр поспорят Великобритания и Япония.

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