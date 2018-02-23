Нас лишили финала мечты. Немецкие хоккеисты победили Канаду и сыграют с Россией

Сборная Германии сенсационно вышла в решающий матч олимпийского хоккейного турнира на россиян, в полуфинале обыграв канадцев — 4:3.

У нас укоренился стереотип, что Германия — футбольная страна, гандбольная, биатлонная, но никак не хоккейная. Но это не так. Германия — просто спортивная страна, и даже хоккей, якобы находящийся на отшибе немецкого спорта, собирает на трибунах зрителей больше, чем КХЛ, — это чистая статистика. А в 2010 году на чемпионате мира в Германии матч открытия посетили почти 80 тысяч человек.

В той самой немецкой лиге выступают все игроки олимпийской сборной Германии. В ней лишь четыре экс-энхаэловца, из которых двое, по сути, шанса там и не получили. Вратарь Пильмайер, например, сыграл всего 40 минут, за которые пропустил пять шайб, и больше в лучшей лиге мира не появлялся.

Но главный творец чуда — тренер Марко Штурм, ещё один экс-игрок НХЛ. Ему всего 39 лет, и завершил он карьеру в 2013 году. Сборная Германии — его первый опыт менеджера. Удивительно, как это у них так получается, — люди доверяют молодым, а те берут и делают всё как надо.

И вот эти ребята после двух поражений в первых двух матчах группового этапа сначала вынесли в 1/4 финала Швецию, а в полуфинале вышли уничтожать Канаду.

Да, та приехала на Олимпиаду шестым или седьмым составом. Но это не мешало ей обыгрывать по буллитам Чехию, громить Швейцарию и даже на равных играть с Россией на Кубке Первого канала. Да и для каждого из приехавших канадцев, включая тренера Вилли Дежардена, это был шанс всей жизни — об этом говорили в интервью сами хоккеисты.

Ну и говорить, что в Северной Америке олимпийский хоккей прямо совсем никому не нужен, — лукавство. Зайдите на сайт любого большого канадского спортивного СМИ — TSN, CBC или Sportsnet — и вы увидите, что за своей национальной командой там следят. Статьи на главной странице идут следующим приоритетом за фигурным катанием и новым допингом у русских.

Матч начался как будто ожидаемо: канадцы сразу взяли быка за рога и начали осаждать ворота Данни аус ден Биркена, про которого статья в "Википедии" ограничивается двумя предложениями.

Но в итоге канадцы были настолько жестки, что остались втроём против пятерых, — и обученность и профессионализм немцев начали давать плоды. Просто и по канонам они разыграли двойное численное преимущество — 1:0.

Канадцы злились, пыхтели, тужились и пытались родить гол — а в середине второго периода получили второй и третий. На образцовых контратаках. Видимо, "кленовые листья" даже такого разлива не были готовы, что на их ореол великих кто-то может ответить простым выполнением игрового плана.

После этого случился момент, когда Канада всё же могла вернуться в игру. Сначала Жильбер Брюле (у которого за плечами несколько сезонов в НХЛ) отыграл в большинстве одну шайбу, и канадцы устроили на льду настоящую мясорубку, не давая немцам даже потрогать шайбу. Тут же подопечные Дежардена получили ещё две минуты большинства — и вот тут немцы выстояли.

И сделали то, чем теперь уже славится команда Штурма, — добили соперника. Четвёртой шайбой в ворота Кевина Пулена.

На третий период соперники вышли при счёте 1:4 в пользу Германии. Но канадцы на то и канадцы, чтобы бороться всегда и везде до последней минуты. Матч к тому моменту уже был полной противоположностью игры Россия — Чехия. Во втором полуфинале обе команды бегали взад-вперёд по площадке, как во дворе, борта трещали, а по льду, казалось, скоро полетят ошмётки экипировки.

Преследователи быстро сократили отставание до двух шайб. Отличился Мэтт Робинсон из ЦСКА — 4:2. Фанаты из Канады отметили гол на трибунах странными танцами живота и других частей тела.

Немцы снова ответили моментально. Нарушение рядом с канадскими воротами — и буллит. Правда, Кахун переиграть Пулена не сумел.

Следующий удар — за родоначальниками хоккея. Его исполнил Дерек Рой, игравший в сборной Канады ещё в памятном финале чемпионата мира 2008 года, когда Россия победила в Квебеке, — 5:4.

3:4 — и бой как будто начался заново. Как ни лезли канадцы на ворота — время было безвозвратно упущено. И тот самый шанс всей жизни шестой состав канадской сборной не реализовал.

А мы получаем в финале вместо хоккейной классики против Канады тёмную лошадку олимпийского турнира. Она вышла в финал Олимпиады впервые в истории, и эту медаль в Пхёнчхане в Германии точно не ожидали.

Финал состоится в воскресенье, 25 февраля, в 7:10 по московскому времени.

Хоккей. Мужчины. Полуфинал

Канада — Германия — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Голы: Мацек, 14:43 (0:1). Пляхта, 23:21 (0:2). Мауэр, 26:49 (0:3). Брюле, 28:17 (1:3). Хагер, 32:31 (1:4). Робинсон, 42:42 (2:4). Рой, 49:42 (3:4)

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