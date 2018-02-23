Олимпиада, день пятнадцатый: болеем за Уайлда и Заварзину и лыжников в марафоне

В предпоследний день соревновательной программы на зимних Олимпийских играх советуем заводить будильники: основные соревнования пройдут ночью и утром, и в трёх дисциплинах у России есть неплохие шансы на золото.

Сноуборд: главный вид для России

В предпоследний день Олимпиады состоятся соревнования в параллельном гигантском слаломе. Вик Уайлд, наш двукратный чемпион Сочи-2014, выиграл тогда и параллельный обычный слалом, но лоббисты в МОК работают качественно: один наш вид из программы Олимпиад убрали и заменили "биг эйром".

От России заявлены Уайлд, не самым удачным образом выступавший в последние годы, один из лидеров Кубка мира Андрей Соболев, Дмитрий Логинов и Дмитрий Сарсембаев. У женщин — супруга Уайлда Алёна Заварзина, сестра Соболева Наталья, многолетний лидер сборной России Екатерина Тудегешева и Милена Быкова. Представительство солидное, регалии есть, так что мы вправе рассчитывать на медальный результат. Начало квалификационных соревнований — в 3:00 по московскому времени, начало раунда плей-офф — в 7:30.

Кроме того, 24 февраля пройдёт финал в "биг эйр" у мужчин. Начало — в 4:00 по Москве.

Лыжные гонки: мужчины завершают Олимпиаду

Последним номером лыжной программы зимних Олимпийских игр традиционно стоит лыжный марафон на 50 километров. Когда-то его бежали раздельно и действо растягивалось на пять часов. Сейчас гонка начинается с общего старта.

Марафон на 50 км может принести любые неожиданности. Такие гонки проводятся крайне редко, поэтому предположить, кто лучше готов к сверхнагрузкам, почти невозможно. Но все фавориты — швейцарец Колонья, норвежцы во главе с Суннбю и казахстанец Алексей Полторанин — бегут. Как и наша великолепная четвёрка, завоевавшая серебро в эстафете: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков и Денис Спицов. Как говорил тренер сборной России Юрий Бородавко Лайфу, золото на этой Олимпиаде взять очень хочется. Кто знает, возможно, мы увидим 24 февраля на лыжне элементы командной тактики.

Помимо традиционных лидеров участвуют и многие необычные спортсмены — ветеран из Канады Дэвон Кершоу, представитель легендарной фамилии Веерпалу Андреас, сын Андрюса. Будут и австралийцы, и лыжник из Таиланда.

Начало марафона — в 8:00 по московскому времени.

Горнолыжный спорт: суперзрелищные командные соревнования

24 февраля на Олимпиаде дебютирует новый вид в горных лыжах — это командный турнир по системе на выбывание. 16 команд будут соревноваться на трассе для параллельного слалома.

В каждой команде от четырёх до шести горнолыжников — по двое-трое мужчин и женщин, которые попарно соревнуются в параллельном слаломе, как в только что упомянутом сноуборде. Побеждает сборная, у которой больше побед в четырёх заездах, а в случае ничьей считается общее время обеих команд.

Сборная России в 1/8 финала встретится с фаворитами — Норвегией. Тем не менее болеем за наших ребят и просто наслаждаемся зрелищной олимпийской новинкой.

Начало соревнований — в 5:00 по московскому времени.

Бобслей: немцы борются за победу в медальном зачёте

Фавориты в соревнованиях экипажей-четвёрок — немцы, которым позарез нужна 14-я золотая медаль для победы в общекомандном зачёте Игр. Причём одним из разгоняющих у первого экипажа, Нико Вальтера, будет легендарный 39-летний Кевин Куске, чемпион Игр 2002 года! Норвежцам в заочной борьбе будут помогать канадцы, которые разделили с немцами золото в двойках.

Наша команда Максима Андрианова с разгоняющими Алексеем Зайцевым, Василием Кондратенко и Русланом Самитовым, к сожалению, на высокие места не претендует. Экипаж Александра Касьянова от Олимпиады отстранён, а смены ребятам мы не подготовили.

Начало первых двух попыток — в 3:30 по московскому времени.

Где нас нет?

Очень советуем посмотреть новый вид в конькобежной олимпийской программе — масс-старт. То, что так долго ждали в унылых, по сравнению с шорт-треком, коньках: когда же вы наконец будете стартовать не по двое, а все вместе? Как это получится, можно будет увидеть в 14:00 по московскому времени. Но россиян там не будет.

Кроме того, завтра будет сыгран финал в мужском турнире по кёрлингу Швеция — США. Шведы могут взять уже седьмую золотую медаль в Пхёнчхане — результат поистине невероятный. Начало — в 9:35 по московскому времени. В 14:05 Япония и Великобритания сыграют за бронзу у девушек.

Наконец, Канада и Чехия разыграют бронзу в мужском хоккее. Начало — в 15:10 по Москве. Матча Россия — Канада на Олимпиаде мы так, к сожалению, и не увидим.

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