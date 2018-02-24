Сноубордистка Заварзина — вторая после квалификации в слаломе

По итогам отборочного раунда олимпийских соревнований в параллельном гигантском слаломе в финальную часть прошли пять россиян.

У женщин лучшей из россиянок стала Алёна Заварзина, показавшая в сумме после двух попыток второе время. Милена Быкова стала 9-й, Екатерина Тудегешева — 14-й. Наталья Соболева с волнением не справилась и во втором заезде выпала из топ-16, которые должны были продолжать борьбу в плей-офф.

А выиграла квалификацию 22-летняя чешка Эстер Ледецка, на прошлой неделе Олимпиады взявшая золото в горнолыжном спорте, в дисциплине супергигант.

У мужчин синдром предстартового волнения от Натальи Соболевой передался и её брату Андрею, и один из фаворитов соревнований наошибался во второй попытке и остался без финала. От 16-го места его отделили 0,02 секунды. Вик Уайлд стал 9-м, Дмитрий Сарсембаев — 14-м, а Дмитрий Логинов — последним, 32-м.

Заезды 1/8 финала и следующих стадий плей-офф начнутся в 7:30 по московскому времени.

#Пхёнчхан2018 — все новости Олимпиады, результаты наших и медальный зачёт онлайн!