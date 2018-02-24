Канада догоняет Норвегию и Германию в зачёте Олимпиады после победы в "биг эйр"

Канадский сноубордист Себастьен Тутан принёс своей сборной 11-е золото на Играх.

Тутан по сумме двух лучших попыток из трёх опередил на 5,5 балла американца Кайла Мэка и на 6,25 балла — британца Билли Моргана. Россияне Владислав Хадарин и Антон Мамаев выбыли из борьбы на стадии квалификации.

Тутан стал первым в истории зимних Олимпийских игр чемпионом в "биг эйр", дисциплина дебютировала в программе. "Биг эйр" представляет собой один прыжок с трамплина и исполнение трюков в полёте.

Для Канады золото стало 11-м в Пхёнчхане, у Норвегии и Германии их по 13.