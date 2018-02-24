Швейцария победила в горнолыжном командном турнире, Россия вылетела в 1/8 финала

Первые в истории соревнования команд на Олимпийских играх выиграли швейцарские горнолыжники Даниэль Юле, Рамон Ценхаузерн, Дениз Файербенд и Венди Холденер. Две девушки и двое мужчин в финале опередили на трассе для параллельного слалома Австрию — 3:1.

Бронзу завоевала Норвегия: четвёрка из этой страны во встрече за третье место по общему времени опередила Францию — 2:2, +0,12 секунды.

Сборная России в составе Анастасии Силантьевой, Екатерины Ткаченко, Ивана Кузнецова и Александра Хорошилова вылетела в 1/8 финала, уступив как раз норвежцам 0:4. Лучший слаломист России Павел Трихичев, к сожалению, после травмы в комбинации так и не восстановился.