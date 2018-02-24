СМИ: МОК изменил позицию по возврату России флага до закрытия Олимпиады

Авторитетный интернет-портал Inside the Games пишет, что Международный олимпийский комитет до сих пор не принял решения по возвращению российской национальной символики на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане.

— Полная неопределённость на сегодняшнем пресс-брифинге насчёт того, когда будет оглашено решение по России. Мы думаем, ничего не будет подтверждено до завтрашней сессии МОК, но вообще всё так ясно, как будто в болотной тине, — пишет журналист портала, инсайдер Ник Батлер.

Кроме того, Батлер говорит о том, что после использования допинга кёрлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой позиция МОК изменилась:

— Удалось поговорить с рядом функционеров в гостинице. Сэм Рамсэми, влиятельный член МОК от ЮАР, сказал, что Россия скомпрометировала себя двумя случаями допинга в Пхёнчхане и что он будет против восстановления ОКР в правах.

Думаю, это хороший индикатор того, куда идёт дело, — утверждает британский журналист.

Ранее СМИ сообщали, что МОК не против возвращения ОКР в олимпийскую семью и, скорее всего, одобрит это решение на сессии в эти выходные.

По информации Лайфа, в МОК есть влиятельная группа стран, которая против возврата России флага и членства в организации в связи с последними делами о допинге. Во время голосования на сессии МОК она собирается бойкотировать голосование, однако нарушить кворум ей, скорее всего, не удастся.

Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр начнётся завтра, 25 февраля, в 14:00 по московскому времени.

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