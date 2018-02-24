Эпидемия падений. Сноубордистка Заварзина отдала медаль в слаломе на Олимпиаде

В параллельном гигантском слаломе, который в Сочи принёс нам золото и бронзу, россияне не смогли завоевать ни одной медали. Лучшая из россиянок, Алёна Заварзина, упала в полуфинале, а затем и в борьбе за бронзу.

В традиционно главном нашем виде сноуборда — параллельном гигантском слаломе — мы заслуженно надеялись на медальное выступление. Причём шансы были и у мужчин, и у женщин.

Однако уже в квалификации, проиграв две сотые заветному 16-му месту, из турнира выбыл лидер мужской борд-дружины Андрей Соболев, а в 1/8 финала мы потеряли четырёх наших спортсменов — по две девушки и парня. В игре осталась Алёна Заварзина, которая очень спокойно вела гонку, но в итоге еле унесла ноги от словенки Котник, выиграв у неё лишь 0,03 секунды.

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд из-за не лучшего выступления в квалификации попал в 1/8 финала на итальянца Фишналлера и проиграл тому без шансов, а менее известный Дмитрий Сарсембаев уступил лидеру корейской сборной Ли.

В итоге Ли дошёл до финала, причём выиграв в полуфинале у словенца Жана Кошира ровно одну сотую (!) секунды. Словенец в итоге взял бронзу, а кореец уступил в битве за золото швейцарцу Невину Гальмарини.

Что касается женщин, уже к четвертьфиналу представительство России ограничилось одним человеком — бронзовым призёром Сочи Алёной Заварзиной. И в нём Алёна провела свой спуск гораздо увереннее, заставив швейцарку Цогг ошибаться и в итоге проиграть почти две секунды.

Следующей соперницей уроженки Новосибирска стала немка Йорг, до этого отправившая домой Тудегешеву. И тут Заварзина также ехала по хорошей красной трассе, на которой выигрывали буквально все, но... Алёна сама отдала путёвку в финал, завалившись ещё на верхней части склона.

Как итог — ещё одно упущенное золото. Которых на этой Олимпиаде у России было уже, мягко говоря, немало.

А затем Заварзина повторила своё падение и в малом финале — бронза досталась немке Хофмайстер. Четвёртое место — и сочинский бронзовый успех повторить не удалось. И тут уже не скажешь, что россиянке не хватило опыта или что всё у неё впереди. Впрочем, в любом случае желаем ей взять реванш в Пекине в 2022-м. Но здесь и сейчас в Пхёнчхане в сноуборде Россия не взяла ни одной медали — против четырёх четыре года назад.

Золото же взяла чешский уникум Эстер Ледецка, не давшая Йорг вывести Германию на первое место медального зачёта в предпоследний день Игр. 22-летняя Ледецка неделю назад выиграла супергигант на горных лыжах — и теперь вошла в историю как человек, победивший на одной зимней Олимпиаде сразу в двух видах спорта.

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