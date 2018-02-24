Медальный дубль! У России — серебро и бронза в олимпийском лыжном марафоне

Александр Большунов и Андрей Ларьков стали вторым и третьим на Олимпиаде в масс-старте на 50 километров классическим стилем, уступив только финну Ийво Нисканену.

Лыжная гонка на 50 километров — королевская дисциплина на Олимпиаде и всегда стояла особняком. И сколько легендарных марафонов нам подарили россияне только за XXI век! Чего стоит тройная победа в Сочи Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Ильи Черноусова. А можно вспомнить ещё и победу Михаила Иванова в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Тогда гонка шла с раздельного старта, и шла, казалось, весь день и всю ночь, и в итоге наш лыжник пришёл к финишу вторым вслед за испанцем из Германии Йоханном Мюлеггом. Но вскоре у Мюлегга нашли допинг, а заслуженное золото передали Иванову.

Положа руку на сердце, вряд ли перед началом Олимпиады мы могли рассчитывать, что и марафон 2018 года станет для России историческим. Но каждый старт наших лыжников в Пхёнчхане давал всё новые поводы для оптимизма — а заодно для растущего медального аппетита.

И наши ребята не подвели.

Первые 20 километров лыжники прошли одной большой группой, которую контролировали норвежцы во главе с Мартином Сундбю. Он перед марафоном открыто говорил, что бежит только за победой — иначе продолжит карьеру до 2022 года.

Однако в середине гонки сразу несколько недовольных общим темпом лыжников предприняли попытку бегства. Возглавил главный старт Олимпиады Ийво Нисканен, за ним ушёл казахстанец Алексей Полторанин, несколько поодаль расположился Александр Большунов. После первых минут побега отставание россиянина от лидеров составляло 20 секунд — и казалось, наш лучший лыжник может не выдержать темп финна и казахстанца. Но мало-помалу Большунов сначала оторвался от пелетона, а затем начал выбирать отставание от Полторанина, которого Нисканен бросил в одиночестве посреди корейских снегов.

Вскоре Александр догнал и обогнал Алексея, а затем повёл затяжную погоню за Нисканеном. И на 38-м километре всё же достал изрядно измотанного северянина.

Ключевой момент гонки наступил за несколько километров до финиша — на последней смене лыж. Нисканен предпочёл переобуть лыжи на новые, с новой смазкой, а вот Большунов пошёл до финиша на старых — и, вероятно, прогадал.

И за полтора километра до конца финн на этих самых новых лыжах и рванул. Большунов боролся до конца, через видимую боль — он буквально хватался за бок, входя в подъём, но золото от 22-летнего Александра снова ушло.

Но слава богу, что ему всего 22. На этой Олимпиаде Александр уже стал звездой мирового уровня. В Пекине надо становиться королём.

И, кстати, реакция нашего молодого лыжника как будто вселяла надежду на его большое будущее — он не стал радоваться серебру, а в сердцах кинул палки на снег после пересечения ленточки.

А главное, что бонусом к серебру Большунова стал героический камбэк Андрея Ларькова, который успел за время борьбы впереди догнать вместе с толпой норвежцев Полторанина, обогнать его, а на стадионе перед финишем убежать и от викингов и взять бронзу.

У нас — медальный дубль и всего восемь медалей в лыжных гонках в Пхёнчхане! Если за кого-то в Корее не стыдно — так это за российских лыжников, которые доказали — здесь есть целая школа и система. И если выбить лидеров, в строй встанут их сменщики — и марку держать будут.

Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км

1. Нисканен (Финляндия) — 2:08.22,1

2. Большунов (Россия) — +18,7

3. Ларьков (Россия) — +2.37,5

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