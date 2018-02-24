Россия обогнала Китай в медальном зачёте после двойного подиума лыжников

Сборная Олимпийских атлетов из России благодаря серебру Александра Большунова и бронзе Андрея Ларькова переместилась на 15-е место медального зачёта Олимпиады.

Серебро стало шестым для россиян в Пхёнчхане, а бронза — девятой при одном золоте. Таким образом, наша команда обогнала Китай, у которого также одна победа, шесть серебряных медалей, но лишь две бронзовые.

Лидирует в зачёте за полтора дня до закрытия Игр Норвегия, которая также лишь по серебру обгоняет Германию: 13–14–11 против 13–8–7. Третья — Канада (11–8–9).

По общему числу медалей впереди также норвежцы (38), немцы и канадцы делят второе место (по 28). Россия — шестая (16), впереди нас также США (22) и Нидерланды (18).

Если же брать в расчёт очковую систему, при которой золото стоит 3 очка, серебро — 2, а бронза — 1, то лидировать также будет Норвегия (78 баллов). Вторая — Германия (62), третья — Канада (58). По такой более объективной системе Россия находится на 11-м месте с 24 пунктами, впереди нас замыкает десятку Южная Корея (26).

Полностью расположение сборных в медальном зачёте можно посмотреть на специальной олимпийской странице Лайфа #Пхёнчхан2018.