Кержаков: Для выхода из группы на ЧМ-2018 нам нужно просто показать свой уровень

Знаменитый российский нападающий, один из лучших бомбардиров в истории отечественного футбола высказал своё мнение о шансах сборной России на домашнем чемпионате мира.

— Нашей сборной не нужно прыгать выше головы, чтобы выйти из группы. Просто показать свой уровень. А дальше — может быть, повезёт... и пройдём дальше. У российской команды есть талантливые игроки — братья Миранчуки, Смолов в нападении. Жаль, что Саша Кокорин, вышедший на невероятный уровень формы, пропустит чемпионат мира. Хотел бы болеть за наших до середины июля. Главное, чтобы все показали красивый футбол и чтобы мы избежали провокаций на поле и вне его, — заявил экс-футболист в ходе выступления на Synergy Insight Forum.

Кроме того, Александр Кержаков высказался о высоких зарплатах футболистов:

— Сложный вопрос. Да, влияет лимит, но зарплата такая, какая есть. И не футболисты устанавливают её уровень. Поэтому им сложно предъявить в данном случае претензии.

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