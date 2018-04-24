Руководство "Спартака" не хочет увольнять Карреру и ждёт попадания в тройку

На официальном сайте "Спартака" появилось обращение вице-президента клуба Наиля Измайлова под заголовком "Один за всех, и все за одного!", в котором рассказывается об отношении руководства красно-белых к последним неудачам клуба.

В заявлении говорится о том, что "и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений команда и её почитатели всегда были единым целым". Именно благодаря этому, по мнению вице-президента "Спартака", клуб 22 раза завоёвывал титул чемпиона страны, включая последний трофей 2017 года.

— И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача — попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой "Спартака" в трёх оставшихся матчах — будь то домашние или гостевой — с трибун стадионов.

Измайлов говорит, что это мнение совета директоров ФК "Спартак-Москва", который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.

Напомним, спартаковцы потерпели три поражения подряд: два в чемпионате и одно в Кубке России — от "Тосно" в полуфинале. Каррера после вылета из Кубка говорил о том, что готов к отставке. Итальянец тренирует клуб с августа 2016 года, при нём красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок страны и заняли третье место в минувшем групповом турнире Лиги чемпионов.