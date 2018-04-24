С небес на землю. "Рома" разгромно проиграла "Ливерпулю" в ЛЧ

Итальянцы Эусебио Ди Франческо, ранее сенсационно выбившие "Барселону" из розыгрыша Лиги чемпионов, в первом полуфинале турнира крупно уступили команде Юргена Клоппа — 2:5.

Удачной и более-менее перспективной для "Ромы", пожалуй, можно назвать лишь половину первого тайма. В стартовые 20–25 минут итальянцы сумели навязать англичанам свой футбол. Особенно запомнился фантастический удар Александра Коларова метров с 25, мяч после которого чудом не залетел в сетку.

После этого инициативу тотально захватили хозяева. В частности, концовку тайма можно смело записывать в актив гениального египтянина Мохаммеда Салаха. Хавбек "Ливерпуля" дважды за 10 минут поразил ворота своей бывшей команды. Кстати, голы Салах в знак уважения праздновать не стал — 2:0 к перерыву. Едва ли бы подобное джентльменство подсластило горечь римлян.

После 15-минутной передышки "Энфилд" сотрясло ещё пять голов. Хозяева негостеприимно силами Садио Мане и дважды Роберто Фирмино под восторженные песни с трибун отпраздновали ещё три гола.

"Рома", в свою очередь, смогла минимально, но всё же реабилитироваться перед фанатами и легендой команды — Франческо Тотти, который с ужасом наблюдал за происходящим с трибуны.

На 81-й минуте Эдин Джеко забил гол престижа. Ещё через четыре минуты Диего Перотти реализовал пенальти и сократил страшный разрыв. 5:2 — финальные цифры на табло.

Ответная игра в Риме состоится 2 мая в 21:45 по московскому времени.

ЛЧ. Полуфинал. 1-й матч

"Ливерпуль" — "Рома" — 5:2 (2:0)

Голы: Салах, 36’ (1:0), 45’+1’ (2:0). Мане, 56’ (3:0). Фирмину, 61’ (4:0), 69’ (5:0). Джеко, 81’ (5:1). Перотти, 85’ (5:2).