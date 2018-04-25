Александр Кержаков — о Манчини, съёмках после клипа "Ленинграда" и Telegram

Александр Кержаков с недавних пор работает в системе российского футбола — тренером юношеской сборной 2001 года рождения. Корреспондент Лайфа расспросил бывшего футболиста, а ныне тренера о футболе и многом другом.

— Ваш бывший клуб "Зенит" на данный момент идёт вне зоны Лиги чемпионов. Это провал? – Давайте мы оценивать будем по окончании сезона. Ещё три тура, всё ещё может поменяться. Вы же видите, какие результаты сейчас в чемпионате России. Да, скорее всего, чемпионом "Зениту" стать практически нереально, но побороться за второе место возможно.

— Не кажется вам, что Роберто Манчини уже мыслями не с клубом, а где-то в Италии? – Это лучше у самого Роберто спросить. Я не из тех людей, которые склонны посыпать голову пеплом. Понимаете, вот завершились бы матчи с "Арсеналом" и "Краснодаром" по-другому, доведи "Зенит" дело до побед, и сейчас бы все говорили по-другому.

— Проблемы могут идти от того, что иностранный тренер не разобрался в менталитете игроков? – Так иностранцев тоже очень много. Вряд ли можно говорить, что тренер не смог разобраться в менталитете. Ещё раз говорю, тренер же не просто так пришёл в клуб, открыл дверь кабинета, сел и начал тренировать. Принималось решение руководством. Это решение было взвешенным. Они знали, кого приглашают. Пригласили Манчини. Не знаю, почему начались проблемы. Ведь с ним наверняка много общались, наверняка он делился своим видением футбола и будущего "Зенита". Рассказывал, как планирует решать поставленные задачи. Что не получилось — я не знаю. Мне сложно судить, какие цели ставил перед сезоном Манчини.

— Как вы относитесь к ситуации вокруг Артёма Дзюбы и Олега Шатова, которые принесли в казну клуба 20 миллионов рублей за право сыграть против "Зенита", но теперь своими голами могут лишить его миллионов евро призовых в Лиге чемпионов?

— Не я принимал решение о том, чтобы отдать ребят в аренду. Не я решал, выйдут они на поле или нет. Артём и Олег хотели доказать, в том числе и самим себе, что они способны приносить результат, и в "Зените" тоже, о чём неоднократно говорили. Произошедшее, наверное, можно назвать определённым упущением. В случае побед над "Краснодаром" и "Арсеналом" на месте руководства вложил бы эти 20 миллионов рублей в развитие школы. Но в итоге "Зенит" только потерял.

— В сборной России, на ваш взгляд, ещё хуже, чем в "Зените"? Нет ли кризиса в команде?

— Очень много разговоров вокруг команды, состава — это понятно перед домашним чемпионатом мира. Но у нас есть главный тренер, который отвечает за результат. После чемпионата ему предстоит ответить перед руководством, перед всеми болельщиками, как бы громко это ни звучало. Сейчас он готовит команду. Нам рано говорить о кризисе, это всё можно будет говорить только после мундиаля.

— Ваш друг Андрей Аршавин когда-то после спора брился наголо. Если Россия выступит удачно, выйдет, скажем, в 1/4 финала, не хотите повторить? Или усы отрастить?

— Я ж не шоумен, слушайте. Смысл? Буду болеть за сборную России, но без этого.

— Вы теперь сами тренер юношеской сборной России. В чём состоит ваш рабочий день?

— У меня сейчас период селекции игроков, подготовка календаря на ближайший сезон, много оргмоментов. Ну и я набираю тренерский штаб.

— Недавно вышедший на экраны фильм "Тренер" Данилы Козловского смотрели?

— Да, смотрел. Честно говоря... Спорные впечатления. Есть моменты, которые не то чтобы не понравились, но вряд ли бы они могли произойти в реальной жизни. Например, когда тренер приходит на занятия пьяный. Наверное, в теории такое возможно, но... Не в таком виде всё-таки. Были и неплохие эпизоды. Понравилось, как сыграла героиня президента клуба. Это был самый интересный персонаж. В целом, зная, чему будет посвящён фильм, я был готов.

— Если по традиционной 10-балльной шкале, какую поставили бы оценку?

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 24 Апр 2018 в 7:24 PDT

— Не знаю, наверное, что-то посередине.

— Вы сами недавно снялись в клипе "Ч. П. Х." группы "Ленинград". Не звонили после этого другие исполнители с предложениями съёмок?

— А как же, звонили. Но кто, не скажу. (Смеётся.) Отказался. Когда ты футболист и ещё есть какое-то свободное время, этим можно заниматься. Когда ты тренер — это не совсем правильно.

— Вы активно ведёте "Инстаграм", отвечаете на комментарии, а как обстоят дела с мессенджером "Телеграм"? Понравилась ли вам блокировка?

— А у меня ничего не блокировалось. Как переписывался, так и переписываюсь.

— Никаких VPN, прокси-серверов?

— Да нет, всё и так нормально работает.