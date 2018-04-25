Будущий соперник Емельяненко: Фёдор ведёт себя как козёл!

Будущий соперник Фёдора Емельяненко по бою на турнире Bellator 198 29 апреля американец Фрэнк Мир раскритиковал россиянина за нежелание давать интервью:

— Говорить о себе в интервью по четыре раза за день — это не мой любимый способ провести время. Но есть фанаты, и они хотят тебя услышать. Ты можешь вести себя как козёл, как ведёт себя Фёдор, и не соглашаться на интервью. Поэтому бои Фёдора тяжело продать. По этой причине ему сложно заполнить арену. Он выдающийся боец и уважаемый человек, не говорит лишнего, мне он нравится. Но при этом он не позволяет фанатам узнать себя. Он не позволяет вам узнать, кто он такой. Людям тяжело разделять ценности Фёдора, потому что его плохо знают. Общаться с прессой важно. Его поведение вызывает у меня раздражение, это грабёж фанатов.

41-летний Емельяненко встретится с Миром 29 апреля в Чикаго в рамках первого раунда Гран-при Bellator. Последний бой Последнего Императора прошёл 24 июня 2017 года, россиянин проиграл нокаутом Мэтту Митриону.