Египетского футболиста Салаха позвали в армию Израиля

На странице Либермана в "Твиттере" после первого полуфинала лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" (5:2) появилась шутка о возможном вступлении автора дубля в составе англичан — 25-летнего Мохамеда Сахала — в ряды Армии обороны Израиля.
— Я позвонил начальнику штаба и попросил его пригласить Мохамеда Салаха на постоянную службу, — гласит твит Либерман.
אני מתקשר עכשיו לרמטכל ואומר לו להחתים את מוחמד סלאח לשירות קבע— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 24 апреля 2018 г.
Напомним, Салах перешёл в "Ливерпуль" в июне 2017-го. За без малого год игры в английской команде египтянин забил 43 гола во всех турнирах и был признан лучшим футболистом года в АПЛ.
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