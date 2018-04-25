Египетского футболиста Салаха позвали в армию Израиля

Подобную идею озвучил в собственном аккаунте в соцсети министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

На странице Либермана в "Твиттере" после первого полуфинала лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" (5:2) появилась шутка о возможном вступлении автора дубля в составе англичан — 25-летнего Мохамеда Сахала — в ряды Армии обороны Израиля.

— Я позвонил начальнику штаба и попросил его пригласить Мохамеда Салаха на постоянную службу, — гласит твит Либерман.

אני מתקשר עכשיו לרמטכל ואומר לו להחתים את מוחמד סלאח לשירות קבע — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 24 апреля 2018 г.

Напомним, Салах перешёл в "Ливерпуль" в июне 2017-го. За без малого год игры в английской команде египтянин забил 43 гола во всех турнирах и был признан лучшим футболистом года в АПЛ.