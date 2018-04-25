"Не давайте ему визу!" Нурмагомедов предложил не пускать Салаха на ЧМ-2018

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"Не давайте ему визу!" Нурмагомедов предложил не пускать Салаха на ЧМ-2018

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Чемпион UFC в лёгком весе, 29-летний Хабиб Нурмагомедов, чтобы помочь сборной России, в шутку посоветовал не пускать выдающегося египетского полузащитника Мохамеда Салаха на грядущий мундиаль.

Уругвай, Саудовская Аравия и Египет станут соперниками сборной России по группе А на чемпионате мира 2018 года. Главной звездой национальной египетской команды и английской Премьер-лиги нынешнего сезона является 25-летний футболист Салах. Накануне в матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Рома" (5:2) хавбек отметился дублем и двумя голевыми передачами. Под впечатлением от игры египтянина российский боец ММА Нурмагомедов высказался на его счёт в соцсети.

— Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу, — в шутку предложил россиянин в посте с фото Салаха и надписью "новый Марадона".

<p>Фото: © Instagram.com/k<a href="https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/" target="_blank">habib_nurmagomedov</a></p>

Напомним, ЧМ-2018 стартует в 11 российских городах 14 июня и завершится 15 июля. Против Египта и Мохамеда Салаха команда Станислава Черчесова сыграет 19 июня на арене "Санкт-Петербург".

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