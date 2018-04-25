Венгер рассказал о нежелании уходить из "Арсенала" и своём будущем

В ходе предматчевой пресс-конференции перед матчем 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" Арсен Венгер рассказал, что время ухода из клуба выбирал не он:

— Уход из "Арсенала" именно сейчас — не моё решение. Что касается остального, то я уже достаточно об этом говорил.

Репортёры также спросили французского тренера об отношении к Луису Энрике, которого СМИ называют преемником Венгера:

— Я очень высокого мнения о Луисе Энрике, но не хочу вмешиваться в работу будущего тренера "Арсенала". Считаю, что, если приобрести ещё пару-тройку сильных игроков, команда сможет бороться за победу в чемпионате Англии.

В интервью клубному телевидению французский специалист рассказал, что собирается продолжить карьеру тренера:

— Честно говоря, не знаю, чем конкретно я буду заниматься, но, безусловно, продолжу работать.

Ранее сообщалось, что один из бывших подопечных Венгера и наставник "Нью-Йорк Сити" француз Патрик Вийера может возглавить клуб.