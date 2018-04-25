Роналду выключили, остальных проспали. "Реал" победил "Баварию" в полуфинале ЛЧ

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мадридцы сломали немецкую машину и продолжили триумфальное шествие по Европе, одержав гостевую победу 2:1.

Противостояния двух суперклубов Европы ждали с особым предвкушением — всё-таки афиша на "Альянц-арене" была более статусная, чем "Ливерпуль" — "Рома" днём ранее. Да и личных счётов тут было предостаточно: Арьен Роббен играл против своего бывшего клуба, а тренера баварцев Юппа Хайнкеса в 1998 году и вовсе уволили из Мадрида как раз после выигрыша Лиги чемпионов.

Уже на первых минутах "Баварию" постигло несчастье — можно даже сказать, голландская болезнь. В одном из моментов Роббен схватился за ногу и рухнул на газон, а через пару минут уступил место на поле Тьяго Алькантаре.

"Реал" ненадолго завладел инициативой, испанцы дальними пасами искали Роналду, и тому несколько раз удалось принять мяч, но разогнаться лучшему игроку мира немецкие защитники не давали.

Зато вскоре принесла плоды контратака мюнхенцев через правый фланг, которую прекраснейшим ударом через Наваса завершил правый защитник Йосуа Киммих.

Пользователи соцсетей отреагировали на гол со свойственным им юмором.

Уже через несколько минут скандально известный судья Кяуперс мог бы назначать пенальти в ворота мадридцев. В матче "Реал" — "Ювентус" такой пенальти был бы назначен без вопросов. Но голландец предпочёл не заметить того, как Варан буквально под руку вёл Левандовски в штрафной после выхода один на один с Навасом.

Дальше судьба послала баварцам ещё одно испытание: теперь травмировался центральный защитник Боатенг, вместо которого пришлось экстренно выходить Шюле.

Тайм спокойно клонился к завершению, пока один из немногих случайных отскоков у штрафной не подстерёг Марсело. Бразилец использовал левую ногу как молоток и буквально заколотил мяч в дальний угол ворот хозяев, неожиданно сравняв счёт. Голкипер немцев Ульрайх почему-то даже не стал вытягивать руки — то ли не поверил, что мяч залетит в угол, то ли просто не успел. А скорее всего, он просто не Нойер.

That Insane finish by Marcelo Make equal 1-1 HT pic.twitter.com/8GRkPgzW7R — Cristiano Ronaldo (@ronaldism7) 25 апреля 2018 г.

На второй тайм "Бавария" вышла с твёрдым намерением вырвать победу — счёт 1:1 в планы чемпионов Германии никак не вписывался. Однако на этот раз сказал своё слово тренер Зидан. В перерыве вместо Касемиро он выпустил Асенсио, и после нескольких минут давления хозяев мадридская пружина стремительно разжалась. Рафинья обрезался в центре, и Васкес вместо с Асенсио убежали вдвоём против двоих баварцев. Простая распасовка — и вышедший на замену Серхио выводит "Реал" вперёд.

One thing is for sure...Asensio has no respect for big teams



Ask Juventus..Barcelona..Bayern



The future of Real Madrid pic.twitter.com/XsFwbofzYp — Regină ™ (@_RIZmadridista) 25 апреля 2018 г.

После очередного пропущенного мяча немцы имели не один момент для взятия ворот. Левандовски и Мюллер умудрились вдвоём не разобраться во вратарской, кому забивать в пустые ворота с метра, опасно угрожал лидерству "Реала" Рибери. Но, видимо, Мадрид за годы доминирования в Лиге чемпионов уже заработал репутацию у госпожи Удачи, и теперь она работает на него. Забить второй у "Баварии" так и не получилось. Впрочем, как показала нынешняя Лига чемпионов, преимущество своего поля в ней не имеет никакого значения. Как и в принципе преимущество в счёте после первого раунда противостояния.

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

Бавария — Реал — 1:2 (1:1)

Голы: Киммих, 27 (1:0). Марсело, 44 (1:1). Асенсио, 57 (1:2)