"На своей шкуре испытал несправедливость". Марат Измайлов о футболе и не только

Собеседником Лайфа стал один из самых талантливых игроков России XXI века, любимец отечественных и португальских фанатов — 35-летний полузащитник Марат Измайлов.

Марат Измайлов в 2007 году покинул "Локомотив" и, как позже выяснилось, надолго перебрался в Португалию — за спиной у россиянина блестящая карьера в "Спортинге" и "Порту". Позже он недолго выступал в азербайджанской "Габале", вернулся в РФПЛ ради "Краснодара" и даже успел немного поиграть в ПФЛ в составе московского "Арарата".

Лайф встретился с Измайловым и поговорил с ним о грядущем чемпионате мира, жизни без большого футбола и справедливости.

— Признаюсь, слежу за РФПЛ не слишком пристально, — начал футболист. — Но, конечно, знаю об успехах своей бывшей команды. Я рад за "Локомотив" и персонально за Юрия Сёмина.

— "Локо" выигрывал чемпионат России дважды — в 2002 и 2004 годах, и в этих двух чемпионских сезонах за железнодорожников выступал Марат Измайлов. Что сформировало их нынешний успех?

— Чемпионство в таком долгом сезоне, как футбольный, всегда состоит из целого комплекса важных моментов. Только лишь тренер всё выиграть не может, как и команда. Важно, чтобы все вместе работали на одну цель: и игроки, и тренер, и штаб. Нельзя забывать и об удаче. Бывают матчи, когда игра не очень клеится, но результат, пусть даже скромный, позволяет двигаться по турнирной таблице наверх. Также помогают неожиданные неудачи конкурентов, которые необоснованно теряют очки. Так что к чемпионству приводит всё в комплексе. При мне было то же самое.

— Те два единственных чемпионства "Локо" застали не только вы, но и Юрий Палыч.

— "Локо" для Сёмина — это родная команда, дом. У него к клубу своё особое отношение, не просто профессиональное. Сейчас модно говорить о новых тенденциях в футболе, различных схемах, стратегиях, но у него есть плюс, который важнее всего этого: Сёмин очень хорошо умеет находить общий язык с футболистами как на поле, так и вне его — это крайне важно. Он по-хорошему простой человек, понимающий и очень добродушный. Думаю, в частности, в этом кроется залог его успеха.

— "Локо" больше 10 лет терпел неудачи в РФПЛ. Как думаете, почему так долго ему не удавалось выиграть чемпионат?

— Для меня самого это было удивительно. Когда я играл за "Краснодар", на себе чувствовал ту мощь и силу игроков "Локомотива" и мне всегда было непонятно, почему железнодорожники занимают такие низкие места в турнирной таблице. Вероятно, что-то было не в порядке внутри клуба. Но сейчас их уже можно назвать чемпионами, вряд ли в этом сезоне их кто-то достанет.

Про ЧМ, шансы сборной России и перспективы молодых игроков в Европе

— Собираетесь ли вы посетить матчи чемпионата мира в России?

— Да, обязательно! Я бы хотел сходить на игры сборной России и, конечно, на решающие этапы: полуфиналы, финал — очень постараюсь попасть на эти матчи.

— В группе с нашей командой — Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Как оцените шансы сборной Черчесова на выход в 1/8?

— Шансы высоки. У меня практически нет сомнений, что Россия выйдет из группы.

— Оптимистичный прогноз. В последнее время многие эксперты частенько говорят, что шансов у нас скорее мало, чем много.

— Я так не считаю. В группе есть две сборные, класс которых ниже, чем наш. А если говорить об Уругвае, то это тоже уже совсем не та команда, какой она была ещё пять лет назад. Сейчас многие обсуждают Мохамеда Салаха, который выступит против нас в сборной Египта, и вроде как на его счёт есть определённые опасения. Если бы в футбол играли один на один, я бы сказал — да, мне страшно за нашу сборную. Но футбол — это командная игра. Россия же выступала против сборной Швеции, у которой есть топ-нападающий Златан Ибрагимович, и доказала, что можно играть и против таких мастеров. Он тогда себя, по сути, никак не проявил, а наша команда победила (в квалификационном раунде перед ЧЕ-2016 сборная России обыграла Швецию — 1:0. — Прим. Лайфа). Салах индивидуально очень сильный игрок, один из лучших в мире, но ему нужны качественные партнёры, как в "Ливерпуле". Я считаю, что сборная России сильнее, чем сборная Египта, на всех позициях, за исключением позиции Салаха.

— Стоит ли ждать от какой-либо страны, которую сейчас не ставят в ранг фаворитов, сюрприза на ЧМ-2018?

— Мне кажется, особых сюрпризов не будет, фавориты всё те же. Аргентина будет бороться за высокие места, Бразилия, Германия, Испания и Франция — пожалуй, их выделю.

— А кто из нынешнего состава сборной России может и должен вести команду вперёд?

— Тут я тоже не скажу ничего нового — самая главная надежда на Фёдора Смолова, Александра Головина и Алексея Миранчука.

— В одном из прошлых интервью вы сказали, что, если отмотать время назад, уехали бы из РФПЛ гораздо раньше (Марат Измайлов из "Локомотива" перешёл в "Спортинг" в 24 года. — Прим. Лайфа). Миранчуку 22 года, Головину — 21, а вот Смолову уже 28. Как думаете, Фёдору ещё не поздно проявить себя после мундиаля на чемпионате другой страны?

— Думаю, кто-то из этих ребят после ЧМ точно уедет из РФПЛ. Также уверен, что 26–28 лет — это совсем не поздно. Если мы сейчас говорим конкретно про Смолова, то в его случае однозначно не поздно. Он футболист высокого уровня, способен себя проявлять с первого сезона, ему не нужно времени на раскачку, на адаптацию, как это часто бывает у молодых.

Про жизнь без большого футбола и справедливость в России

— Питер Одемвингие рассказывал, что ему предложили стать журналистом на время ЧМ. Вам не поступало подобных предложений?

— Знаете, очень много предложений, начиная от каких-то корпоративных матчей и заканчивая участием в открытии стадионов. Меня это немножко удивило в хорошем смысле. Что касается журналистики или комментаторства — с этим тоже сложностей нет и можно поучаствовать. Но из-за своих личных дел я пока не могу позволить себе ездить на такие мероприятия.

— Как я понимаю, большого футбола в вашей жизни на данный момент нет. Чем вы занимаетесь?

— Вы правы, большого футбола сейчас мало, но много дел бытового характера. Когда футболист заканчивает продолжительную карьеру, которой посвятил всю жизнь, происходит переломный момент, человек буквально попадает в другой мир. Приходится искать для себя новые пути. За время активной карьеры было накоплено очень много забот и хлопот, которые всё время откладывались на десятый план, потому что полностью посвящал себя делу: сборы, матчи, тренировки, восстановления... На всё остальное не хватало времени. Поэтому сейчас у меня множество дел, которыми занимаюсь каждый день с утра до вечера. Среди них и хорошие, и проблемные...

— Хорошие наверняка и решать приятно. А что с проблемными?

— Есть несколько вопросов, в решение которых я сейчас погружён особенно. Например, уже около месяца пытаюсь помочь своему другу. Кстати, тоже спортсмену — его зовут Дамир Шиапов. Его несправедливо взяли под стражу и сейчас держат за решёткой. Так что я практически всё время занят юридическими вопросами: адвокаты, эксперты, нотариальные дела, разные ходатайства и апелляции. Помогаю чем могу. Понимаете, происходящее не оставляет у меня сомнений, что это дело от начала до конца сфабриковано против невиновного человека. В нём замешаны люди из определённых кругов, в которых процветают коррупция и компанейство. Конечно, если говорить о помощи, у меня тоже есть возможность позвонить высокопоставленным людям или заплатить, чтобы это дело как-то прикрыть. Но я этого не делаю, потому что верю в правосудие в своей стране и хочу, чтобы всё было по-честному.

— Ваша помощь даёт результаты?

— Пока не известно. Мы с юристами добиваемся справедливого расследования и адекватного, профессионального отношения к делу Дамира — и всё, цель только в этом.

— Не хотите рассказать об этом деле подробнее?

— Представьте, мы с вами встретились ради интервью, а через три месяца вы идёте в полицию, говорите, что у вас пропало что-то очень дорогое, — и валите всё на меня. И там без каких-либо свидетелей, видео- или аудиоподтверждений, просто на основании лишь ваших заявлений на меня за один день заводят уголовное дело и сажают в тюрьму. Ситуация Дамира примерно так и выглядит. И подобраться к ней, чтобы распутать клубок, очень сложно. Дамир — человек, который так же, как я, посвятил свою жизнь спорту, добился массы званий и титулов. Он заслуженный мастер спорта, но прежде всего он порядочный человек. Я это говорю, потому что знаю его много лет. Но не важно, кто он — спортсмен или нет, хороший человек или не очень. Сейчас мы говорим о конкретном деле, и оно полностью не соответствует действительности, в нём всё от начала до конца сфабриковано — и вот это уже пугает.

— Люди, которые всё это организовали, вам известны?

— Я знаю, что это человек по фамилии Торопов. Он экс-министр, занимал руководящие посты в "АвтоВАЗе" и где-то ещё. Он однозначно наделён связями и финансовыми средствами и пытается всё организовать через какие-то свои каналы.

Я много общаюсь с людьми за границей — и с русскоговорящими, и с европейцами. Многие из них утверждают: вот, мол, у вас в России совсем не работают законы. Часто с этим спорить сложно, но я всегда говорил: "Ребят, у нас есть вещи, которые сильнее, чем закон. Это справедливость. За это я и люблю свою страну". Понимаете, я всегда так считал, хотя много слышал примеров, когда с людьми обходились не по закону и несправедливо, но думал, что это всё какие-то преувеличения. Сейчас я на своей шкуре испытываю проблемы такого рода, когда очень тяжело бороться с нечистоплотной системой.