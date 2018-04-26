"Увольняют за поддержку". Новый поворот в деле с домогательствами к биатлонистке

История с домогательствами к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой* со стороны тренера Сергея Тутмина обрастает новыми подробностями. Как стало известно Лайфу, старшего тренера подмосковной школы "Истина", в которой занимается Анна, Сергея Латышева, пытаются уволить с поста за придание огласке ситуации вокруг подопечной.

Сегодня утром Лайф уже писал о дикой истории в юношеской биатлонной команде Подмосковья: одна из спортсменок заявила о том, что тренер в течение всего сезона домогался до неё, предлагая интимную связь. В итоге девушка записала один из разговоров и после исключения из команды по непонятным причинам рассказала публично о произошедшем.

Историю старательно пытались замять, а от тех, кто пытался помочь биатлонистке, избавляются. Как рассказал Лайфу тренер школы "Истина" Сергей Латышев, в начале апреля после звонка из Министерства спорта директор школы отправил его в принудительный отпуск. Аудиозапись разговора есть в распоряжении Лайфа, и мы публикуем её без купюр.

Вчера в присутствии юриста под камеры Латышеву была вручена бумага об изменении условий трудового договора. Теперь тренеру необходимо являться на рабочее место в деревне Головино, которая находится за 100 километров от пока ещё действующего места работы. Кроме того, увольнение грозит заместителю директора школы Николаю Викторовичу Голубкову, который также был в курсе ситуации.

Список действующих лиц:

Участники разговора: Андрей Михайлович Кулагин, директор спортивной школы олимпийского резерва "Истина" и Сергей Алексеевич Латышев, старший тренер команды, за которую выступает Анна Моисеева.

Андрей Михайлович Кулагин, директор школы "Истина": Так, ну что, входите, я тут.

Сергей Алексеевич Латышев, тренер: Да что-то непонятно... В итоге нашли крайнего. Не понимаю, с чего я нарисовался, почему моя фамилия всплыла. У меня есть все переписки с Аней (Анна Моисеева* — заявившая о домогательствах биатлонистка) сохранены, всё есть.

Ситуация такая была. Они бегали на соревнованиях в Екатеринбурге. Я смотрю в протоколе — у неё написано клуб Наседкина. Мало того, она проходила по всем соревнованиям в основной команде. Ну я у неё спрашиваю — почему лично ты бежишь? Она говорит — мне никто ничего не объяснял, просто сказали — бежишь лично. Я звоню Елене Борисовне (Елена Борисовна Устинова — личный тренер Анны Моисеевой), личному тренеру — выясните, почему она лично бежит, почему так произошло. Она вообще у нас всегда представляла СШОР "Истина". Елена Борисовна в итоге позвонила, Аня сказала, мол, Тутмин (Сергей Сергеевич Тутмин — тренер, обвиняемый в домогательствах) ей сказала на собрании... ну, не суть важно. Просто после этого я начал разбираться в ситуации, спрашивать, как дела там у неё вообще. И тут я поднимаюсь в номер, мне приходит сообщение "ВКонтакте": "Сергей Алексеевич, можно я вам кое-что расскажу?" У меня вся переписка сохранена. Говорю: "Давай, что случилось? — Мне Сергей Сергеевич предложил, там, переспать, за место в центре (олимпийских видов спорта. — Прим. Лайфа). Говорю: "В смысле, Ань?" И она мне начала подробно рассказывать... Я у неё спросил: "Ты рассказывала ещё кому-нибудь, родителям?" Говорит: "Я боюсь". Что ты боишься, расскажи родителям сначала.

Ну и в итоге всё это закрутилось, Николаю Викторовичу я доложил обо всём этом. Мне скрыть, ну, по сути, я укрываю, получается. Потому что дело такое непонятное было. И потом она прислала мне аудиозаписи. Я со своей стороны говорю — давайте доложим Нуждову, потому что, по сути, в федерации такая ситуация творится. Ну а как это делать? Не, мы сами разберёмся.

А. К.: Этому Тутмину сколько лет?

С. Л.: Он 1979 года, что ли... Может, он чуть побольше, не знаю.

Я должен был доложить, ну а куда я должен был деться? Я доложил своему вышестоящему начальству непосредственному, а не... По сути, для меня Нуждов (Алексей Викторович Нуждов — президент Федерации биатлона Московской области) — никто.

А. К.: Не, это понятно. Но теперь что получается, Терюшков (Роман Игоревич Терюшков — министр спорта Московской области) начал разбираться. И последнее, что он там беседовал, это было с Нуждовым. И после этого был звонок: "С Латышевым прощайтесь, скажите — он нам не подходит. И Саратовским тоже". Саратовкий (Юрий Саратовский — тренер Центра олимпийской подготовки, работавший под руководством Тутмина) не у нас, с Латышевым, будем решать. Поэтому это от Нуждова исходит, получается.

С. Л.: Получается, от Нуждова, я тоже так это понял. Причём понимаете, Андрей Михайлович, я же ему потом позвонил, говорю — Алексей Викторович, у меня есть информация, что Терюшков позвонил, сказал — меня надо уволить. Он стал отнекиваться, мол, ничего не знаю, я не в курсе. Ничего не знает.

Я уже этим делом перестал заниматься, то есть я один раз сказал, и это ушло. А в итоге потом он уволился по собственному, я так понял, мама рвёт и мечет, что мама готова идти дальше, со слов Елены Борисовны. И тут раз — ещё и меня увольняют. Я вообще не понимаю, что происходит, какие-то непонятные движения начинаются. Мама тоже в панике вся. Сейчас, может, уляжется.

А. К.: Ну здесь да, ну что... Чем я могу тебе помочь? Даём тебе время это в виде отпуска, да. Единственное что — тебе сейчас не надо наделать ошибок, потому что Терюшкову явно не понравится, если у нас сейчас какие-нибудь родительские бунты будут, это не нужно. Донести до него правильную позицию надо. Резцова мне вчера звонила, она собирается пойти, ещё там кого-то подключила, вышестоящие федерации...

С. Л.: Тут я говорю, вопрос от Нуждова исходит. Ну понятно. Анфиса Анатольевна тоже звонила вчера, когда узнала.

А. К.: Ну она да... Правильный вариант, пусть она там донесёт до него позицию. Ну только так, точечно, без массовых там...

С. Л.: Ну я понял, да. Ему просто объяснить, потому что Нуждов ему там наговорил, приплёл меня.... Ему удобно, я понимаю.

А. К.: Я тоже не знаю, что ты мог ему там говорить.

С. Л.: Я вам говорю, как по факту было, Нуждов, видите, как говорит — надо было ко мне сразу идти. Я говорю, я же предлагал. Мало этого, я же с Николаем Геннадьевичем Большаковым, тренером, мы же проинформировали. Вы были в курсе дела.

А. К.: Может, обиделся...

С. Л.: Да, что не сразу к нему пришли и не у него стали просить. Ну хорошо, а вы как себе видите? Я своё руководство не ставлю в известность, пусть они отдыхают. Потом же опять скажут, что я своему руководству не сказал. Вариантов у меня нет, меня что так уволят, что так, по идее, вы как себе представляете, говорю? У меня есть люди выше меня, я им и доложил, и всё.

А он мне опять: "Надо было ко мне, надо было по-тихому..." В общем, стал всё по той же схеме рассказывать.

А. К.: А он это откуда этого Тутмина взял вообще?

С. Л.: Они, видите... Ну, вообще, Алексея Викторовича Прокунин привёл сюда. Он же был у него личным спонсором, финансировал его, когда ещё Прокунин бегал. А потом... То ли Прокунин ему предложил — давайте в спорт вольёмся. И он начал вливаться, его в президенты (Федерации биатлона Московской области. — Прим. Лайфа) избрали же все. Потом тот же Прокунин посоветовал ему Тутмина — вот, Сергей Сергееевич, будет заниматься у вас всеми делами. И он его как бы взял. Времени уже три года прошло, и он все дела за него решал, получается, в таком духе.

Ситуация пошла, понимаете, Аня говорит, это было не первый раз, это с августа месяца длится уже. Тутмин её шантажировал. Там было видео, как дети ночью пошли гулять по гостинице, а там камера засняла и её. Ну и он пошёл, скачал себе это видео на флешку и этим видео шантажировал. Помните, когда вопросы по регионам эти начали поднимать? Она уже хотела перейти по-тихому, не хотела ничего никому говорить. Потому что он её шантажировал этим видео, говорит, покажу всем, какое у тебя несоблюдение режима. Ну она ребёнок, повелась на всё это. Уже была чуть ли не согласна идти... Понимаете, до чего довели её? Ну и она пошла записала уже, ей некуда было деваться. Сейчас Нуждов там распространяет, типа, это мы подговорили её записать. Только запись января месяца, а я о ней узнал в конце марта.

Понимаете, я её сестру Леру Моисееву когда-то тренировал, ну как, старшим по команде на спартакиадах меня назначали, и там она была. И Аньку знаю с детства, не знаю, почему она мне это сказала, но, наверное, так. Но у меня всё это есть, вся переписка, как началось.

А. К.: Она сейчас фактически где тренируется?

С. Л.: У Елены Борисовны Устиновой. С Баскаковым в центре она работала.

А. К.: Ты её не тренируешь?

С. Л.: Нет, я её не тренирую, конечно. Просто поскольку у меня знакомых много, я же с командами езжу в основном, они постоянно со мной на каком-то контакте, и поэтому Аня решила мне сказать. Я её так понимаю. А тут приплели, что я чуть ли не подложил её под Тутмина, что у нас какие-то войны идут.

А. К.: А Саратовский что?

С. Л.: А Саратовского Нуждов там давно уже... Я скажу вам, почему его приплели ко мне вместе. Нуждов Саратовского давно убрать хотел. Ему сказали ещё в том году — ты дорабатываешь контракт и уходишь.

Причём он ему сказал: "Саша, наши тёрки между тренерами и руководством — это наши тёрки, но ты уходишь. Но сына я его весь год профинансирую. Будут результаты — дальше будет бегать". И был разговор, что он приезжает на сборы, лыжи делает. В итоге получилось, что Саратовского не пускали в сервис-кабину. А мы вместе катали лыжи весь этот сезон, он мне помогал, у нас была общая кабина. Я его смазкой пользовался даже, моих спортсменов на его смазке готовили. Такой человек вот. Он мне тестовые лыжи выкатывал. У нас была общая помощь. А теперь Нуждов мне приписывает, что я якобы с ним кооперировался, Саратовский с ним какую-то войну ведёт... Вылилось вот так всё это. Большаков Николай Геннадьевич мне тоже об этом говорил, надо идти к Нуждову. Я Николаевичу звонил: "Меня Нуждов к себе вызывает. Мне идти? — Пока не надо". Я узнавал тоже, как мне действовать правильно.

А. К.: Ладно, всё, с этих позиций действуем тогда. Мы тебя предупредили, что надо тебе увольняться, ты сейчас в отпуске. И спокойно будем подключать, решать, Терюшков окончательно не дурак. Если найдутся люди спокойные, кто ему нормально донесёт...

С. Л.: Ладно, понял вас, с ним надо разговаривать, в общем. Спасибо большое, Андрей Михайлович! До свидания.

* Мы распространяем данные сведения в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетней, пострадавшей в результате противоправных действий.