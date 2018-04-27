"Дело против него сфабриковано". Марат Измайлов пытается спасти друга из тюрьмы

Экс-футболист "Локомотива", "Спортинга", "Краснодара" и сборной России 35-летний Марат Измайлов в разговоре с Лайфом рассказал о товарище, который несправедливо оказался за решёткой.

По словам Измайлова, его близкий друг — борец Дамир Шиапов — в результате сфабрикованного уголовного дела оказался в тюрьме. Теперь футболист совместно с адвокатами пытается восстановить справедливость.

— Около месяца пытаюсь помочь своему другу. Кстати, тоже спортсмену — его зовут Дамир Шиапов. Его несправедливо взяли под стражу и сейчас держат за решёткой. Я практически всё время занят юридическими вопросами: адвокаты, эксперты, нотариальные дела, разные ходатайства и апелляции. Помогаю чем могу, — рассказал спортсмен. — Понимаете, происходящее не оставляет у меня сомнений, что это дело от начала до конца сфабриковано против невиновного человека. В нём замешаны люди из определённых кругов, в которых процветают коррупция и компанейство. Конечно, если говорить о помощи, у меня тоже есть возможность позвонить высокопоставленным людям или заплатить, чтобы это дело как-то прикрыть. Но я этого не делаю, потому что верю в правосудие в своей стране и хочу, чтоб всё было по-честному.

Детали дела Измайлов оглашать не стал, но привёл довольно наглядный пример.

— Представьте, мы с вами встретились ради интервью, а через три месяца вы идёте в полицию, говорите, что у вас пропало что-то очень дорогое, и валите всё на меня. И там без каких-либо свидетелей, видео- или аудиоподтверждений, просто на основании лишь ваших заявлений на меня за один день заводят уголовное дело и сажают в тюрьму. Ситуация Дамира примерно так и выглядит.