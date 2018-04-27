Бьорндален перейдёт в новый вид спорта

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален на выходных примет участие в гонках на собачьих упряжках в Шушене.

44-летний норвежец со свойственным ему юмором заметил, что это оптимальный для него вид спорта, поскольку всю работу сделают собаки, а ему "не нужно будет напрягаться".

В Шушене каждый сезон проходит открытие и закрытие сезона гонок на собачьих упряжках. Средняя скорость спортсменов во время гонки — около 35 км/ч.

Напомним, король биатлона объявил о завершении карьеры в начале апреля. За время выступлений в биатлоне он стал 8-кратным олимпийским чемпионом и 20-кратным чемпионом мира.