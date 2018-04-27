ФЛГР подаст иски в европейские суды после отказа Родченкова от обвинений

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ФЛГР подаст иски в европейские суды после отказа Родченкова от обвинений

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Елена Вяльбе на Олимпиаде в Пхёнчхане. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация намерена подать иски в европейские суды после того, как бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков не подтвердил свои заявления о допинге в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).

Для того чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам. Особенно нас волнуют дела трёх девчонок, которые не были оправданы (имеются в виду Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко. — Прим. Лайфа.). Есть понимание, что останавливаться не будем и пойдём в европейские судебные инстанции. Тем более учитывая тот факт, что главный свидетель свидетелем как таковым не оказался, — цитирует Вяльбе РИА "Новости".

Напомним, на этой неделе Спортивный арбитражный суд опубликовал 160-страничный документ, в котором в том числе было упомянуто, как проходил допрос главного свидетеля — Григория Родченкова. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории в ходе перекрёстного допроса признал, что не видел лично, как российские спортсмены принимали так называемый коктейль "Дюшес" из стероидов.

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