ФЛГР подаст иски в европейские суды после отказа Родченкова от обвинений

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация намерена подать иски в европейские суды после того, как бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков не подтвердил свои заявления о допинге в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).

— Для того чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам. Особенно нас волнуют дела трёх девчонок, которые не были оправданы (имеются в виду Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко. — Прим. Лайфа.). Есть понимание, что останавливаться не будем и пойдём в европейские судебные инстанции. Тем более учитывая тот факт, что главный свидетель свидетелем как таковым не оказался, — цитирует Вяльбе РИА "Новости".

Напомним, на этой неделе Спортивный арбитражный суд опубликовал 160-страничный документ, в котором в том числе было упомянуто, как проходил допрос главного свидетеля — Григория Родченкова. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории в ходе перекрёстного допроса признал, что не видел лично, как российские спортсмены принимали так называемый коктейль "Дюшес" из стероидов.