Иньеста объявил об уходе из "Барселоны" под аплодисменты и плач одноклубников

На специальной пресс-конференции 33-летний полузащитник каталонцев Андрес Иньеста рассказал, что по окончании сезона покинет клуб, за который выступал с 2002 года.

— Я принял это решение после долгих раздумий. "Барселона" — лучший клуб в мире, он дал мне всё. Клуб заслуживает меня в лучшем состоянии, в ближайшее время я не смогу соответствовать этому уровню. Мне трудно говорить это. Я благодарен всем в клубе и академии, которые помогли мне стать тем, кто я есть. Навсегда сохраню "Барселону" в своём сердце, — сказал Иньеста.

На пресс-конференции присутствовали партнёры футболиста по клубу, главный тренер Эрнесто Вальверде, работники клуба и семья. Новость об уходе они встретили долгими аплодисментами, у многих были слёзы на глазах.

С сине-гранатовыми Иньеста восемь раз завоёвывал титул чемпиона Испании, шесть раз выиграл Кубок и ещё четыре — Лигу чемпионов, трижды — клубный чемпионат мира. Всего игрок провёл за "Барселону" 670 матчей, забил 57 голов. Кроме того, он провёл два матча за сборную Каталонии.

По информации испанских СМИ, следующим клубом Иньесты может стать китайский "Чунцин Лифань" — каталонец подпишет с командой трехлетний контракт.