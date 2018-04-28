Скончалась 15-летняя вице-чемпионка России по сноуборду

25 апреля она решила навестить свою подругу в подмосковном городе Люберцы. Придя в гости, девушка почувствовала недомогание и потеряла сознание. Приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть, сообщает телеканал "360".
По словам её отца, за пять дней до смерти Дарья проходила медобследование, которое не выявило нарушений в организме.
В сезоне 2016/17 Дарья заняла второе место на первенстве России, а за 10 дней до смерти девушка выступала на финале Кубка России в Челябинской области и заняла второе место в слоупстайле и третье — в биг-эйре.
Очень хорошее завершение сезона BA SS на финале кубка России очень крутой и насыщенный выдался сезон!Спасибо всем моим самым лучшим за поддержку♥️ заключительный трюк этого сезона смотрите в конце(cab 720) хоть и не уехала , но попробовалану... а теперь я откладываю сноуборд и уже совсем скоро , а именно 30 апреля я еду в вейк-кэмп от @wakeexperience вместе с @mirboards.ru
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