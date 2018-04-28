Скончалась 15-летняя вице-чемпионка России по сноуборду

В возрасте 15 лет скоропостижно скончалась сноубордистка Дарья Гумен, одна из самых талантливых представительниц дисциплины слоупстайл.

25 апреля она решила навестить свою подругу в подмосковном городе Люберцы. Придя в гости, девушка почувствовала недомогание и потеряла сознание. Приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть, сообщает телеканал "360".

По словам её отца, за пять дней до смерти Дарья проходила медобследование, которое не выявило нарушений в организме.

В сезоне 2016/17 Дарья заняла второе место на первенстве России, а за 10 дней до смерти девушка выступала на финале Кубка России в Челябинской области и заняла второе место в слоупстайле и третье — в биг-эйре.