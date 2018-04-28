Права на телетрансляцию матчей РФПЛ готовы купить за 11 миллиардов рублей

По информации РБК, компания "Агентство спортивного маркетинга" намерена приобрести права на показ пяти сезонов чемпионата России по футболу.

Сообщается, что руководство компании уже направило президенту РФПЛ Сергею Прядкину письмо с предложением выкупить полный пакет вещательных прав.

Заплатив 11 миллиардов рублей, "Агентство спортивного маркетинга" надеется получить исключительные вещательные права на телевизионную трансляцию игр РФПЛ на территории России, организацию эфиров со стадионов и телеканал "Наш футбол".

Лига при этом сохранит право на показ одного матча в туре на федеральных каналах и сможет участвовать в создании футбольного медиапродукта.

Теперь у действующего владельца прав на трансляцию российского футбола — компании "Газпром-медиа" — появился серьёзный конкурент. Права холдинга истекают в мае 2018 года. Последнее предложение "Газпром-медиа" РФПЛ предполагало контракт стоимостью 1,5–1,7 миллиарда рублей в год. При этом холдинг намерен приобрести права на три сезона и только на телетрансляции. Переговоры с РФПЛ продолжаются.