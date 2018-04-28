Сборная Финляндии досрочно выиграла Еврохоккейтур

Игроки финской национальной команды во втором матче шведского этапа Евротура в Стокгольме победили сборную Чехии (5:2) и досрочно оформили чемпионство в общем зачёте.

За один матч до завершения турнира в активе у финнов 24 очка. Следом расположилась национальная команда Чехии с 20 очками, третья строчка и 16 очков — у сборной России, четвёртая — у шведов (15 очков).

Нашей национальной команде предстоит встретиться с последними сегодня, начало трансляции — в 16:30 по московскому времени.

Хоккеисты сборной Финляндии в девятый раз стали победителями Евротура, второе место по количеству побед занимают российские хоккеисты (8). Последний раз финны побеждали в общем зачёте турнира в сезоне 2013/14, также они по шесть раз занимали второе и третье места, ещё один раз становились четвёртыми.

В заключительном матче Еврохоккейтура 29 апреля Финляндия сыграет против шведской команды, в этот же день чехи сыграют против россиян.