Сироткин разбил болид "Формулы-1" перед Гран-при Азербайджана — видео

Единственный россиянин в "Формуле-1" Сергей Сироткин крайне активно начал выступления в свободной практике перед Гран-при Азербайджана. Вторую часть тренировок он сенсационно завершил на 8-м месте — при том, что машина Williams на двух прошлых этапах чемпионата была самой слабой. А вот третью практику до конца москвич проехать не сумел — разбив болид в одном из поворотов городской трассы в Баку.

Добавим, что в квалификации Сироткин в итоге — 11-й, а с первого места будет стартовать Себастьян Феттель.

Гран-при Азербайджана состоится завтра. Старт гонки — в 15:00 по московскому времени.