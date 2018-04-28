Сборная России по хоккею потерпела пятое поражение подряд при тренере Воробьёве

В рамках второго тура Шведских хоккейных игр россияне уступили хозяевам турнира со счётом 1:3.

Игра в целом проходила в невысоком темпе с минимумом опасных моментов. Пассивно было и энхаэловское звено сборной Бучневич — Анисимов — Дадонов. В свою очередь, у шведов на домашнем этапе Евротура, который является последним этапом подготовки к чемпионату мира в Дании, в составе играли сразу 14 представителей НХЛ. Правда, никто из них не отличился.

В конце первого периода шведы усилиями Йона Нормана открыли счёт в матче.

Во втором периоде на минуту российская сборная и вовсе выпала из матча, пропустив сразу две шайбы за минуту — от Лоуренса Пилута и Якоба Нильссона. Однако Воробьёв не стал брать тайм-аут или менять вратаря. В итоге 20-минутка мирно дошла до завершения, а в третьем периоде переломить ход игры нашим не удалось.

В концовке далеко не звёздные новички сборной — Илья Михеев из "Авангарда" и Алексей Бывальцев из "Амура" — всё же отыграли одну шайбу, но на большее россиян не хватило.

Поражение от Швеции стало для сборной России пятым подряд после прихода на тренерский пост Ильи Воробьёва.

До чемпионата мира, который начинается 4 мая, россиянам предстоит сыграть заключительную встречу Евротура с чехами. Она состоится завтра.

Еврохоккейтур. Шведские игры. 2-й тур

Швеция — Россия — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)